Van Ticaret Borsası Başkanı Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Anlattı

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Van'da düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na (DAKAF'24) katılarak; tarım, hayvancılık ve gıda sektöründeki imkanlarla ilgili bilgi verdi.

Van Ticaret Borsası (VANTB), DAKAF 24 Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda stant açtı. Öğrenciler ve ziyaretçiler, VANTB standına yoğun ilgi gösterdi. VAN YYÜ ev sahipliğinde Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Yetenek Her Yerde' şiarıyla başlayan fuarın açılışının ardından VANTB Başkanı Nayif Süer'e plaket takdim edildi.

"İnsan hayatı için ziraat olmazsa olmazdır"

Stantta ziyaretleri kabul eden ve çeşitli stantları ziyaret eden Süer, Van Gölü Salonu'nda üniversite öğrencileri ve mezunlarla panelde buluştu. Tarım, hayvancılık ve gıda sektöründeki imkanları anlatan Süer, kendi kariyer sürecini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. "Ziraat olmazsa olmazdır" diyen Başkan Süer, borsanın yaptığı çalışmaları ve projeleri öğrencilerle paylaştı. Borsanın yaptığı tüm çalışmaların birer imkan olduğunu söyleyen Süer, "Tüm zorlu süreçlerde gördük ki tarım ve hayvancılık insan hayatının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle tarım ve hayvancılık sektöründeki meslekler hiçbir zaman bitmez. Gençlerimizi tarım ve hayvancılık alanındaki mesleklerde kariyer yapmaya davet ediyoruz. Sektörel anlamda önemli oranda fırsatlar bulunmaktadır, ancak şartların iyileştirilmesi, yatırımların önündeki engellerin kaldırılması ve desteklerin daha da artırılması lazım" dedi.

"En önemli yatırım aracı tarım ve hayvancılıktır"

"Şehrimizin ve bölgemizin tarımsal potansiyelini ortadadır. Geleceğimizin ekonomik hayatında önemli rol alacak olan öğrencilerimizin, yeni imkanların kıymetli olduğunun farkına varması gerekiyor" diyen VANTB Başkanı Nayif Süer, "İnsan hayatının sürdürülebilmesi için tarım ve hayvancılık olmazsa olmazdır. Bu nedenle en önemli yatırımın toprağa yapılmasının önemine değineceğiz. Yatırım araçlarının temelinde tarım ve hayvancılığın olduğu gerçeğini bir kez daha vurgulayacağız" şeklinde konuştu.

Gelişen dünyada tarım ve hayvancılığın da endüstriyel hale geldiğini ve dijitalleştiğinin altını çizen Süer, "Bu kapsamda bizler de borsa olarak gelişmelere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz, endüstriyel imkanlar ile dijital tarım ve hayvancılık örneklerini iyi araştırmalısınız" ifadelerini kullandı.

"Borsacılık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"

Başkan Süer, öğrencilere borsanın faaliyetlerini de anlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Borsamız tarım ve hayvancılık imkanlarını projeler ile değerlendirdi. Soğuk Süt Zinciri Projesi, Canlı Hayvan Borsası Projesi, Bal Paketleme Projesi, Coğrafi işaretler Projesi ile Erciş Üzümü, Gevaş Fasulyesi ve Sıhke Kavunu'nun coğrafi işaretini aldık. Coğrafi işaret süreci devam eden ürünlerimiz bulunmaktadır. Dijitalleşme Programı Projesi ve Akreditasyon Sistemi Projesi ile üyelerimize önemli hizmetler sunduk.

Borsamızın iştirakçisi olduğu Van TDİ OSB projesi devam etmektedir. Et ve Süt Kurumu'nun Van'da kalmasını sağladık. Et Borsası Fizibilite Raporu'nu tamamladık, proje çalışmalarımız sürüyor. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve bölge için önemli bir yere sahip olan İnci Kefali (Van Balığı) ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Van'da Liman Başkanlığı'nın açılması için girişimlerde bulunduk. TMO Van Şube Müdürlüğü'nün, başmüdürlük olması için çalışmalarımız sürüyor."

Başkan Süer, Van ve bölge imkanlarına da değinerek, "Bölgemize uygun devlet destekleri ile tarımın imkanları artar. Dijital ve Endüstriyel Tarım ve Hayvancılık hiç şüphesiz ki Van ve bölgemizin kalkınmasını sağlayacaktır. Van'da, meraların ve yaylaların acilen ıslah edilmesi gerekiyor. Van'da yaklaşık 3,5 milyon adet küçükbaş ve yaklaşık 150 bin büyükbaş hayvan var. Van'da yıllık yaklaşık 23 bin ton kırmızı et üretilmektedir. Arıcılık çok değerli bir yatırım alanıdır. Van'da yaklaşık 200 bin kovan bulunmaktadır ve 2 bin 500 ton bal üretilmektedir. Gevaş, Gürpınar, Çatak, Bahçesaray ve Başkale'ye dışarıdan arıcılar alınmamalıdır" diye konuştu.

"Van'da ve bölgemizde işsizliğe karşı kamu tarım işçisi dönemi başlatılmalıdır"

Kamu tarım işçiliği döneminin başlatılmasını isteyen Süer, "Tarım işçiliğine teşvik sunulmalıdır. Her köye bir ziraat mühendisi, veteriner hekim, ziraat teknisyeni, hayvan sağlıkçısı, kadrolu sürü yöneticisi ve kadrolu tarım işçisi alımları yapılmalıdır. Tarım Meslekleri Edindirme Projesi hayata geçirilmelidir. Sürü Yöneticiliği, Paketleme Elemanı, Seracılık, Manav, Doğa ve Tarım Bakıcısı gibi TKDK IPARD çalışmaları genişletilerek devam etmeli. Hakkari'de TKDK'nın açılması sevindiricidir. Süt Tozu Fabrikası açılmalıdır" şeklinde konuştu. - VAN