Van Otlu Peyniri Avrupa'da Tescillenmesi İçin Başvuru Yapıldı

VAN'da, 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT) tescillenen otlu peynirin yurt dışında da tescillenip pazarlanması için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından başvuru yapıldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van kahvaltısının vazgeçilmesi olan otlu peynirin Avrupa'da da coğrafi işaret tescili alması için başvuru yaptıklarını ve bunun sonucunu beklediklerini söyledi.Van'da 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılması sonrası, yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT) tescillendi. Yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen 'karakovan balı', un, tereyağı, yumurtanın karışımıyla oluşan 'murtuğa', bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan kavut gibi birçok kahvaltı çeşidinin vazgeçilmezi olan Van'ın otlu peynirinin Avrupa'da da tescillenmesi ve pazarlanması için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafıntan başvuru yapıldı.

'AVRUPA'DA DA TESCİLLENMESİ İÇİN BAŞVURU YAPTIK'

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van kahvaltısının ana menüsünün otlu peyniri olduğunu belirterek,Van'ın meşhur otlu peyniri 2019 yılında coğraf işaret tescili aldı. Hedefimiz otlu peyniri dünya'ya pazarlamak. peynirin Avrupa'da da coğrafi işaret belgesi alması için başvurumuz var. Bu konuda kadın bir gişirimcinin de çalışmaları var. Biz de onu her konuda destekliyoruz. Otlu peynir, her öğünde yenilen bir ürün haline gelmiş. Otlu peynir, Van kahvaltısınnı baştacıdır. Avrupa ülkesinde yaşayan bir çok kişi, bu işi yapan esnafımızdan peynir talepleri var. Gönderiyorlar, ama bu yeterli değil.Ticaret Odası olarak Türk Patent Kurumuna müracaatımız var. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Tescil için sonuç bekliyoruz.dedi.

'ÇEŞİTLİ ENDEMİK BİTKİLERİN KARIŞIMIYLA YAPILIR'

Otlu peynirin dağlarda yetişen çeşitli endemik bitkilerin karışımıyla yapıldığını anlatan Çeliktaş, Otlu peynir binlerce insanın istihdamını da sağlıyor. Özellikle bu konuda kadınlarımızın büyük emekleri var. Özellikle kırsal mahallelerde yaşan her kadın bu üretime destek veriyor ve her gün çalışıyor. Eski çağlarda Anadolu insanı, şu an otlu peynirde kullanılan yaban otları tedavi amaçlı kullanırlardı. İnsanlar başta bunu ilaç olarak tüketmişler, sonra da otlu peynirde kullannılmaya başlanmış. Sirmo, mendi, heliz, siyabo, dağ kekiği, dağ nanesi gibi çeşitli otlar süte karıştıralarak çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra otlu peynir haline getiriliyor. Bu emeğin hepsi kadın eliyle yapılıyor. Kadınlarımız, ilkbaharda dağlarda otları topluyor, sonra Nisan-Mayıs aylarında da bu otlar koyun sütüyle karıştırılıp, peynir haline getiriliyor. Van'ın Gürpınar ile Özalp peyniri hem aroma, hem de tat bakımından farklı. Her ilçede farklı otlar peynire katılır. diye konuştu.

'VAN'IN OTLU PEYNİRİ TÜRKİYE'DE MEŞHUR'

Van'da peynircilik yapan Hasan Kıvanç ise, Türkiye'de meşhur olan otlu peynirin dünyada da tanıtılması gerektiğini belirterek,Bu peynirimizin Avrupa'da da tescil edilmesini isteriz. Bu peynirimizin Avrupa ülkelerinden de tanıtılıp pazarlanması gerekir. Bu konuda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının çalışmaları var. İnşallah güzel bir sonuç çıkar.dedi.(DHA)