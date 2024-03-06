Van OSB Sanayicilerle İstişare Toplantısı Düzenlendi

Van Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan başkanlığında sanayicilerle istişare toplantısı düzenlendi.

Van Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, bölgenin gelişimi ve sanayicilerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaları ele alındı. Toplantıda, altyapının iyileştirilmesi, işletmelerin sorunları ve ihtiyaçları, iletişimin güçlendirilmesi gibi konular da görüşüldü.

Van OSB'nin gelişimine katkı sağlanmak ve sanayi kuruluşlarının rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiği toplantıda, gelecek dönemde yapılacak çalışmaların ekonomik ve sosyal kalkınmaya olumlu etki etmesi bekleniyor. - VAN