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Van OSB Sanayicilerle İstişare Toplantısı Düzenledi

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Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Van OSB'nin genel durumu, sanayinin sorunları ve yerli üretimin önemi ele alındı.

Van Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu, sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi.

Van OSB tarafından düzenlenen dayanışma ve istişare toplantıları devam ediyor. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'ın katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısında, sanayicilerle fikir alışverişinde bulunuldu. Van Organize Sanayi Bölgesinin genel durumu ile sanayinin ve sanayicinin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, organize sanayi bölgesinde yapılan çalışmalar da ele alındı. Toplantıda, çalışmaların bir program dahilinde yapılacağına dair hedefler belirlenirken, yerli ve milli üretimin önemi üzerinde de fikir alışverişi yapıldı. Ülke ekonomisinin de ele alındığı toplantıda, üretimin büyüme ve istihdam üzerindeki etkileri konuşuldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Van OSB Ekonomi Güncel Haberler

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