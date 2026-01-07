Van OSB Başkanı Aslan: '2026'da üretim ve istihdamı büyütmeye devam edeceğiz'

Van Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 2025 yılı boyunca üreticilerin ve sanayicilerin ihtiyaçlarını merkeze alan çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 2026 yılında da üretim, istihdam ve altyapı yatırımlarını artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aslan, yıl boyunca üreticilerin, sanayicilerin ve OSB üyelerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla sportif, sosyal ve eğitim alanları başta olmak üzere birçok alanda çalışma yürüttüklerini ifade etti. Bu kapsamda çeşitli programlar düzenlediklerini ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen programlara aktif katılım sağladıklarını belirten Aslan, söz konusu faaliyetlerin sanayici ve tüccarların eğitim ve gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Van OSB'nin Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) üyesi olduğunu hatırlatan Aslan, 2025 yılı içerisinde OSBÜK Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu toplantılarının gerçekleştirildiğini, ayrıca Van Valisi'nin başkanlığında OSB yönetim kurulu toplantılarının düzenlendiğini kaydetti.

"Yeni alanlar ve fabrikalar oluşturmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

İHA muhabirine konuşan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 2026 yılında bölgeyi daha da büyütmek ve kalkındırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Başkan Aslan, "Üretim ve istihdam alanlarını genişletmek, yeni parseller kazandırmak, tekstil bölgesinde yeni alanlar ve fabrikalar oluşturmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çatışmadan ve huzursuzluk oluşturmadan, ortak hedefimiz olan ilimizin ve bölgemizin gelişimine odaklanacağız" dedi.

"OSB'nin sorunlarını diyalog ve istişare yoluyla çözmeyi sürdüreceğiz"

Organize sanayi bölgelerinin sürekli gelişen ve değişen canlı yapılar olduğuna dikkat çeken Aslan, "Van Valisi Ozan Balcı'nın başkanlığında, diğer paydaş kurumlarımızla birlikte; pozitif, yapıcı ve birleştirici bir anlayışla hareket ederek, ilimizin ve Organize Sanayi Bölgemizin sorunlarını diyalog ve istişare yoluyla çözmeyi sürdüreceğiz. Herkesle uyum içinde, çatışmadan ve huzursuzluk oluşturmadan, ortak hedefimiz olan ilimizin ve bölgemizin gelişimine odaklanacağız. Bilindiği üzere Organize Sanayi Bölgeleri, sürekli gelişen ve değişen canlı yapılardır. Yoğun üretim faaliyetleri, araç trafiği ve transit geçişler nedeniyle altyapının sürekli bakım ve yenilenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu doğrultuda 2026 yılında da altyapımızı güçlendirecek; yollarımızı yenileyecek, genişletecek ve deforme olan alanları modern bir yapıya kavuşturacağız" diye konuştu.

Aslan ayrıca, su altyapısının kesintisiz şekilde sanayiciye ulaştırılması için çalışmalar yürütüleceğini, elektrik altyapısının ise daha da güçlendirilerek modernize edileceğini sözlerine ekledi. Tüm çalışmaların, bölgenin bütünlüğü korunarak ve planlı bir şekilde hayata geçirileceği belirtildi. - VAN