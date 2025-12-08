Haberler

Van Ortanca Göleti'nde su tutuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, 450 milyon lira harcamayla 2026 yılında tamamlanacak projeyle Van Ortanca Göleti'nde su tutulduğunu duyurdu. Proje ile bölgenin su kapasitesinin artması ve tarımsal üretimin yükselmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Ortanca Göleti'nde su tutulduğunu bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Van Ortanca Göleti'nde su tutulduğuna işaret edilen paylaşımda, "450 milyon lira harcamayla 2026 yılında hayata geçecek proje sayesinde, bölgenin su kapasitesi güçlenecek, tarımsal üretim artacak, su tasarrufu sağlanacak. Bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
title