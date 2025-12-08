Van Ortanca Göleti'nde su tutuldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, 450 milyon lira harcamayla 2026 yılında tamamlanacak projeyle Van Ortanca Göleti'nde su tutulduğunu duyurdu. Proje ile bölgenin su kapasitesinin artması ve tarımsal üretimin yükselmesi bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Ortanca Göleti'nde su tutulduğunu bildirdi.
Bakanlığın, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Van Ortanca Göleti'nde su tutulduğuna işaret edilen paylaşımda, "450 milyon lira harcamayla 2026 yılında hayata geçecek proje sayesinde, bölgenin su kapasitesi güçlenecek, tarımsal üretim artacak, su tasarrufu sağlanacak. Bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi