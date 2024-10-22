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Van'ın Tescilli Otlu Peyniri Kış İçin Hazırlanıyor

Van'ın Tescilli Otlu Peyniri Kış İçin Hazırlanıyor
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Van'ın yüksek kesimlerinde yetişen endemik bitkilerle yapılan ve özel lezzetiyle bilinen otlu peynir, kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanıyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen peynir, toprak altında bekletildikten sonra piyasaya sürülüyor.

Van'da asırlardır sofraları süsleyen, yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerle yapılan tescilli otlu peynir, kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanıyor.

Özel lezzeti ve eşsiz aromasıyla bilinen Van otlu peynir, kentin vazgeçilmez tatları arasında yer almaya devam ediyor. Van'ın yüksek dağlarında toplanan çeşitli otların taze sütle buluşmasıyla üretilen otlu peynir, özellikle kışlık hazırlıkların vazgeçilmezlerinden biri haline geliyor. Yaz aylarında özenle hazırlanan peynirler, Haziran ayından itibaren toprak altında yaklaşık 6 ay boyunca bekletilerek olgunlaşıyor ve "küp peyniri" olarak kış aylarında tüketilmek üzere piyasaya sunuluyor. Yüksek kaliteli otlu peynir, geleneksel yöntemlerle üretilip toprak altında bekletildikten sonra, kalitesine göre 300 ila 400 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

"Dinlenmiş eski peynir daha lezzetli olur"

İHA muhabirine konuşan esnaf Tarık Ayan, salamura peyniri sezonunun bittiğini ve küp peynir sezonun başladığını söyledi. İlkbahar aylarında üretilen peynirin küp halinde toprağa gömüldüğünü ve havaların soğumaya başladığı bu dönemlerde çıkarıldığını ifade eden Ayan, "Otlu peynir Van'ın Özalp, Çatak ve Gürpınar taraflarından bize getiriliyor. İlkbahar aylarında üretiliyor, biraz dinlendikten sonra küp halinde toprağa gömülüyor. Bu mevsimde de toprak altında çıkarılıyor. Eski dinlenmiş peynir, her zaman taze peynire göre daha lezzetli olur. 4 çeşit ot kullanılıyor. Bunlar; dağ kekiği, sirmo, mendi ve heliz otlarıdır. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz, otlu peyniri tadan bir daha tadıyor" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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