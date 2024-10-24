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Van'ın Erciş İlçesinde Kışlık Elma Hasadı Başladı

Van'ın Erciş İlçesinde Kışlık Elma Hasadı Başladı
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Erciş ilçesinde çiftçiler, kışlık elma hasadına başladı. Bu yıl su sıkıntısı nedeniyle üretim azaldı. Çiftçiler, ayı ve domuzların zararlarından şikayet ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde çiftçiler kışlık elma hasadına başladı.

Erciş ilçesi Aşağı Göze Mahallesi'nde yaklaşık 10 dönümlük alanda elma yetiştiriciliği yapan Mirbahattin Kaya ve Yavuz Polat isimli çiftçiler, kışlık elmaları dallarından indirmeye başladı. Red Delicious, Crispin ve Granny Smith türünden elmalar yetiştiren çiftçiler, kış mevsiminde sofraların ve meyve tabaklarının vazgeçilmezi olan elmaları tüketiciyle buluşturuyor. Bu yıl sudan kaynaklı olarak üretimlerinin biraz düştüğünü belirten çiftçiler, 7 ila 10 ton arasında üretim beklediklerini ve kilosunu 10 ila 15 TL arasında toptan olarak satacaklarını belirtti.

Ayı ve domuzlardan şikayetçi olan çiftçiler, ayıların ve domuzların elmaları yemek yerini dallarını kırdıklarını, bu sebeple elma veriminin düştüğünü söylediler. Yetkililerden ayı ve domuzlar için önlem almalarını isteyen çiftçilerden Mirbahattin Kaya, 40 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek, "17 yıldır bu elmaları yetiştiriyorum. Elmaları satmak için Erciş pazarına götürüyorum. 10 ile 15 TL arasından satıyoruz. Fazla randımanı yoktur. Ayılar ve domuzlar bize zarar veriyor, dalları kırıyorlar. Bize çok zarar veriyor" dedi.

Yavuz Polat ise 15 dönüme yakın arazileri olduğunu belirterek, "Arazinin içinde 300'e yakın hem kayısı hem elma ağacımız var. Elmaları topladığımızda bazen 10 tona yakın geliyor. Bazen de 7-8 ton oluyor. Bu sene sudan dolayı elmalar az oldu. Bizim burada herkes bu elmayı tercih ediyor. Yakın olsun uzak olsun elma isteyene gönderiyorum. Buradan İstanbul'a da gönderiyorum, Adapazarı'na da gönderiyorum. İsteyen çok oluyor ama elma az olunca yetiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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