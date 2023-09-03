Van'ın Başkale ilçesinde Güzeldere Tüneli'nin ikinci tüpünde çalışmalar devam ediyor

Van-Hakkari kara yolunda bulunan Güzeldere Tüneli'nin ikinci tüpünde ışığın görünmesine 277 metre kaldı. Tünelin tamamlanmasıyla sürücüler daha güvenli bir yolculuk yapabilecek.

Van'ın Başkale ilçesinde 3 kilometre 150 metrelik çift tüp şeklinde inşa edilen ve kısa süre önce birinci tüpünde "Işık görme töreni" düzenlenen Güzeldere Tüneli'nin ikinci tüpünde de ışığın görünmesine 277 metre kaldı.

Van- Hakkari kara yolunda "32 virajlar" olarak bilinen 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde, trafik güvenliğinin sağlanması ve yağışlı havalarda ulaşımda aksamaların yaşanmaması için 2015'te yapımına başlanan tünelde çalışmalar devam ediyor.

3 bin 150 metrelik tünelin birinci tüpü, nihai beton kaplama seviyesinde bitirildi. Işığın görünmesine 277 metre kalan ikinci tüpte ise kazı-destekleme ve beton kaplama çalışmaları sürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Van- Hakkari yolunun daha güvenli hale getirilmesi amacıyla inşa edilen tünelin tamamlanmasıyla sürücüler yoldaki 22 kilometrelik virajlı bölüm yerine tüneli kullanarak güvenli yolculuk yapma imkanına kavuşacak.

"Tünelimiz tamamlandığında olumsuzlukların tamamı ortadan kalkacak"

Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, AA muhabirine, Van- Hakkari kara yolunda "32 virajlar" olarak bilinen 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'ndeki tünel yapımının fiziki çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyledi.

Tünelin 3 bin 150 metrelik çift tüp şeklinde inşa edildiğini belirten Arslan, "Kısa süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla birinci tüpün ışık görme töreni yapıldı. İkinci tüpte ise 277 metrelik mesafe kaldı. Tünel inşasında kazı destekleme işi yapıldığında çalışmanın yüzde 80'i tamamlanmış sayılır, risk ortadan kalkmış oluyor. Nihai beton kaplamasına devam ediyoruz. Çalışmalarımızı hızlı şekilde bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çalışmanın 30 teknik personel, 150 işçi ve 40 iş makinesiyle yürütüldüğünü anlatan Arslan, tek şerit geliş-gidişli yolu, tünel projesiyle çift şeritli bölünmüş yol haline getireceklerini vurguladı.

Bu sayede zamandan da tasarruf sağlanacağını kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

"Konforlu seyahat etme imkanı oluşacak. Burada kışın çığ riski oluşuyor. Çığın meydana geldiği bölgeyi tünelle geçeceğimiz için risk tamamen ortadan kalkacak. Van- Hakkari kara yolu ticaret açısından da çok önem arz ediyor. Esendere, Üzümlü ve Umurlu sınır kapılarına bağlantıyı, doğunun batıya ulaşımını sağlıyor. Proje tamamlandığında Van- Hakkari arasındaki 2 saat 15 dakikalık mesafe 1 saat 35 dakikaya düşürecek. Günde yaklaşık 4 bin normal, 500 de ağır tonajlı araç bu yolu kullanıyor. Hakkari'de çıkartılan madenlerin tamamı ağır tonajlı araçlarla Van'daki tren yoluna bu yoldan ulaştırılıyor. 32 virajlarda birçok ölümlü kaza meydana geliyordu. Özellikle kışın olumsuz hava koşullarında yolu trafiğe kapatmak zorunda kalıyorduk. Tünelimiz tamamlandığında olumsuzlukların tamamı ortadan kalkacak, bölge ticaretine katkı sağlanacak."