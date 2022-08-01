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Van haberi: Van'da tekstil sektörü buluşması

Van haberi: Van'da tekstil sektörü buluşması

Van haberler... Van'da devlet teşvikleri ve özel sektörün yatırımları sayesinde son yıllarda önemli bir büyüme eğilimi yakalayan tekstil sektörü, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) bünyesinde bir araya geldi.

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Van'da devlet teşvikleri ve özel sektörün yatırımları sayesinde son yıllarda önemli bir büyüme eğilimi yakalayan tekstil sektörü, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) bünyesinde bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından tertip edilen ve tekstil sektörü temsilcileri ile SANTEK üyelerinin katılımıyla gerçekleşen programda; yükselişte olan tekstil sektörünün mevcut durumu, ihtiyaçları, gelişme alanları, sorunları ve ilgili çözüm önerileri ayrıntılı şekilde görüşüldü. Özellikle genç nüfusun ve işsizliğin yüksek seviyede olduğu Van'da, tekstil sektörünün geniş istihdam alanları oluşturan ve şehrin kalkınmasında önemli rol oynayan kilit bir sektör haline geldiği belirtilirken, bu alandaki gelişmelerin doğru karar ve eylemlerle yönlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından uzmanların da katıldığı etkinlikte, sektöre yönelik kamu destekleri hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Programdan duydukları memnuniyeti dile getiren sektör temsilcileri, Van'da tekstil sanayisinin hem nicelik hem de nitelik olarak gelişimi açısından tüm paydaşları bir araya getiren bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini bildirdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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