Van haberi! Van'da meyve ve sebze hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

Van'ın Tuşba ilçesinde sebze ve meyvedeki verim çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Van'da kış ve ilkbahar mevsimlerinin yağışlı geçmesi, tarım ve hayvancılığa olumlu yansıdı. Özellikle tarımda elde edilen verim çiftçilerin yüzünü güldürdü. Sebze ve meyvede yaşanan verimin tezgahları bereketlendirdiğini belirten çiftçiler, bunun dolaylı olarak vatandaşların ceplerine de yansıdığını söyledi.

Tuşba'nın Alaköy Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır sebze ekerek geçimini sağladığını belirten Reşat Tarlan isimli çiftçi, "150 dönümlük bir arazide biber, domates, patlıcan, kavun ve karpuz başta olmak üzere birçok sebze üretimini gerçekleştiriyorum. Rabbime çok şükür emeğimiz boşa gitmedi. Bu sene özellikle hastalıktan dolayı başımız dertteydi. Ancak Tuşba Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleriyle hastalıkla mücadele başarılı geçti. Şu an hasat dönemindeyiz. Çok şükür ürünlerimizde bir sıkıntı yok" dedi. Tarlada haftalık 150 kişinin çalıştığına değinen Tarlan, "Bir ülkede üretim olmuyorsa o ülke batmaya mahkumdur. Halkımıza, milletimize desteğimiz olsun diye üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. İleriki süreçte bir sera projemiz var. Hedefimiz daha da büyümektir" ifadelerini kullandı.

Yol kenarına kurduğu tezgahta vatandaşlara organik ürün satışını gerçekleştirdiklerini belirten Nusret Demirhan isimli çiftçi ise "Müşteriler kaliteye önem verdikleri için buraya geliyorlar. Ürünlerimiz hem kaliteli hem ucuzdur. Burada 11 çeşit biber, 4 çeşit domates, 2 çeşit kabak, salatalık var. Ayrıca özellikle turşuluk için ürünlerimiz var. Burada halka hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Yol kenarına kurulan tezgahlarda sebze alan vatandaşlar da, taze sebzeyi daha ucuz almanın avantajını yakaladıklarını söylediler. - VAN