Van yerel: Iraklı turizmciler Hakkari ve Van'da ziyaretlerde bulundu

Van habere göre Iraklı turizmciler Hakkari ve Van'da ziyaretlerde bulundu Turizmci Zirek: " Arap turistleri Hakkari ve Van iline taşıyacağız" Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ebubekir Zirek, Irak'ın kuzeyindeki Arap turistleri, Hakkari ve Van iline taşıyacaklarını söyledi.

Iraklı turizmciler Hakkari ve Van'da ziyaretlerde bulundu

Turizmci Zirek: " Arap turistleri Hakkari ve Van iline taşıyacağız"

HAKKARİ - Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ebubekir Zirek, Irak'ın kuzeyindeki Arap turistleri, Hakkari ve Van iline taşıyacaklarını söyledi.

Irak'tan gelen 25 kişilik turizm heyetine öncülük Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ebubekir Zirek, yaklaşık 20 yıldır turizmle ilgilendiğini söyledi. Amaçlarının Iraklı turistleri Van ve Hakkari'ye taşımak olduğunu ifade eden Zirek, "Irak'a açılan Üzümlü Sınır Kapısı, 2018'den beri açık. Alt yapısında sorun olmasına rağmen şuan yolcu geçişlerine müsait. Buradan aldığımız insanları Hakkari ve Van'a getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kuzey Irak'taki turizm acentelerine yönelik infolar düzenlediklerini belirten Zirek, "Kuzey Irak'taki acenteler vasıtasıyla güney bölgesindeki Arap vatandaşları Üzümlü Sınır Kapısından Hakkari bölgesine, buradan da Van'a taşıyoruz. 29 Eylül'de Van'da Turizm Fuarı vardı. Yaklaşık 21 turizm acentesi ile Kültür Bakanlığı yetkilileriyle beraber Van'a götürdük. 3 gün boyunca Van'daki fuara katıldık ve kenti tanıttık. Hakkari'de de şehir merkezi, seyir tepesi bölgelerini gezdirdik" ifadelerini kullandı.

Irak Kürdistan Bölgesi Turizm Genel Müdürlüğü Temsilcisi Abdullah İbrahim ise kendilerini Hakkari'de ağırladıkları için bölgedeki turizm acentelerine teşekkür etti. Hakkari ve Van'da çok güzel ağırlandıklarını söyleyen İbrahim," Doğası, kültürü bizleri çok etkiledi. İnşallah bundan sonra daha sık geleceğiz. Ziyaretimiz oldukça verimli geçti. Özelikle sınıra yakın şehirlerde ve ilçelerde hem turizm açısından hem de ticaret anlamından ilişkilerimiz daha gelişecektir. Emeği geçen herkse ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.