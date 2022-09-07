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Van haberi: DHMİ 2022 yılı teftiş semineri Van'da yapılıyor

Ekonomi Haberleri

Van haberi: DHMİ 2022 yılı teftiş semineri Van'da yapılıyor

Van ekonomi haberi: DHMİ Teftiş Kurulu Başkanlığınca her yıl yapılan 'Teftiş Semineri' bu yıl Van'da gerçekleştiriliyor.

DHMİ Teftiş Kurulu Başkanlığınca her yıl yapılan 'Teftiş Semineri' bu yıl Van'da gerçekleştiriliyor.

Teftiş kuruluna yeni katılan müfettiş yardımcılarının uyum sürecinin hızlandırılması, müfettişlerin mevzuat bilgilerinin güncellenmesi ve uygulamada yaşanan sorunların irdelenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması amacıyla düzenlenen seminer 4 gün sürecek. Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri tarafından güncel konularda sunum yapılan seminerde; teftiş sisteminin geliştirilmesi, etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim faaliyetinin ve personeli teşvik edici bir ödüllendirme sisteminin geliştirilebilmesi için gerekli koşulların sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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