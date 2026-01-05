Van'da yüzyılın konut projesinin kura çekimleri yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Van'da inşa edilecek 6 bin 803 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi gerçekleştirildi.

Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen kura töreninde, Van merkez ve ilçelerinde yapılacak projeler için konut alma hakkı ve konut belirleme kurası noter huzurunda yapıldı. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Yoğun katılımın olduğu kura çekimi, salonda ve canlı yayın aracılığıyla vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Kura heyecanı yaşayan binlerce aile, yeni yuvalarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, yüz yılın konut projesi kapsamında 81 ilin tamamında inşa edilecek 500 bin sosyal konutun Van'daki hak sahiplerini belirlediklerini belirtti. Bakan Yardımcısı Bulut, "Bu kapsamda ilimizde 6 bin 803 konutun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Sizlerle bir araya gelmekten, hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyor; bizleri bağrına basan her bir Vanlı kardeşime gösterdikleri vefa ve muhabbet için yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, şimdiden yeni yuvalarımızın hayırlı olmasını diliyor, hak sahibi olacak vatandaşlarımıza yeni evlerinde aileleriyle birlikte ağız tadıyla oturmalarını temenni ediyorum" dedi.

Barınmanın insanın en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu dile getiren Bulut, "Bu nedenle ailesiyle birlikte güvenli bir çatı altında yaşamak her vatandaşımızın en doğal hakkıdır. AK Parti iktidarları olarak 23 yıldır eser ve hizmet siyasetimizin merkezine her zaman insanı aldık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye; sanayiden tarıma, çevreden şehircilik alanına kadar her alanda olduğu gibi konut alanında da vatandaşlarımızın yanında olduk. Özellikle dar gelirli ailelerimizin ev sahibi olması, öncelikli gündem maddelerimizden biri oldu. Bu anlayışla TOKİ Başkanlığımız eliyle, sosyal donatılarıyla birlikte bugüne kadar 1 milyon 750 bin konut ürettik" diye konuştu.

"Van Stadyumu'nun fizibilite çalışmaları devam ediyor"

Van'da yaklaşık 100-120 milyar liralık bir yatırımlarının bulunduğunu ifade eden Van Valisi Ozan Balcı ise "Bu yatırımların 3 yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Projeler tamamlandığında ise Vanlı hemşerilerimize yaklaşık 30-35 bin kişilik istihdam sağlanacak. Bunun son derece önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ayrıca TOKİ Başkanımızın da ifade ettiği üzere, Van Stadyumu'nun fizibilite çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 500 bin konut kampanyası kapsamında Van'da yeni sosyal konutlar inşa edileceğini dile getiren TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da "Bugün, bu kampanyanın ikinci aşaması olan hak sahiplerini belirleme kurasının heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu proje, devletimizin ortaya koyduğu tarihin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva sağlayacaktır. Kampanyaya; Van merkez ilçelerimiz başta olmak üzere Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerimizden toplam 64 bin 824 vatandaşımız başvuruda bulunmuştur. Noter ve sizlerin huzurunda birazdan kuralar çekilecek; burada bulunmayan vatandaşlarımız da süreci canlı olarak takip edebilecektir. Yapılacak kura sonucunda 6 bin 803 hak sahibi belirlenecektir. Hak sahibi olacak vatandaşlarımıza, sağlık, huzur ve güven içerisinde yaşayacakları sıcak yuvalar inşa edeceğimizi şimdiden müjdelemek istiyorum" dedi.

Kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Van Valisi Ozan Balcı, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - VAN