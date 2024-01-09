Van'da yiyecek ve içecek işletmelerine fiyat listesi denetimi

Van'da yiyecek ve içecek hizmeti veren iş yerlerine fiyat listelerine yönelik kapsamlı denetim yapılırken, fiyat listesi olmayan işletmeler için tutanak tutuldu.

Ticaret Bakanlığınca 1 Ocak 2024 itibarıyla lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü olmaya başladı.

Van Ticaret İl Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli personel; lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerdeki fiyat listelerine yönelik denetim yaptı. Ekipler, işletmelerin giriş kapılarında ve masalarında görünür şekilde fiyat listesi olup, olmadığını inceledi. Müşterilerin kimseyle temas kurmadan fiyatları görebilmesinin esas alındığı uygulamaya uymayan veya uygunsuzluk tespit edilen işletmelere ekiplerce tutanak tutuldu. Ekipler, asılan veya masaya bırakılan liste fiyatlarının kasa fiyatıyla uyuşup, uyuşmadığını da inceledi.

Fiyat listesi asmayan işletmelere yazılı ikazda bulunulurken, işletmenin uyarıları dikkate almaması halinde, yapılacak ikinci denetimde cezaya tabii tutulacakları belirtildi. - VAN