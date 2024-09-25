Üye Girişi
Haberler

Van'da Yeni Bir Çekme Karavan Üretimi Başladı

Van'da Yeni Bir Çekme Karavan Üretimi Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da kurulan Daniel Karavan, iki ayda 11 adet çekme karavan üreterek Türkiye'ye göndermeye başladı. Girişimciler, Avrupa standartlarına uygun ve her bütçeye uygun karavanlar ürettiklerini belirtiyor.

Van'da yaklaşık 2 ay önce kurulan Daniel Kara Van, ürettiği çekme karavanları Türkiye'nin farklı illerine gönderiyor.

Yıllardır turizm başta olmak üzere birçok sektörde hizmet veren Vanlı girişimci Rasim Baytar, Reşat Yeşilağaç ve Zeki Özköseoğlu, Edremit ilçesindeki İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) kurdukları imalathanede çekme kara Van üretimine başladı. Daniel Kara Van isimli imalathanede Artos ve Olimpos modelleriyle üretim yapmaya başlayan girişimciler, ürettikleri karavanları Türkiye'nin farklı illerine gönderiyor.

Yaklaşık iki ay önce kurulmalarına rağmen 11 adet çekme karavanın üretildiğini belirten firma yetkililerinden Rasim Baytar, "Pandemi sonrası değişen dünya düzeni, insanların yaşam şekilleri ve daha çok rahatlıklarına düşkünlüklerini göz önüne alarak çekme kara Van kültürünün topluma ciddi anlamda entegre olduğunu gördük. Bunun yanında Van başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesinde hiç karavan üretimi olmadığını fark ettik. Gerekli Ar-Ge çalışmasını yaptıktan sonra burada 500 metrekarelik alanda çekme karavan üretimi yapmaya başladık" dedi.

"Her bütçeye uygun karavanımız var"

Üretilen tüm karavanların Avrupa standartlarına uygun olduğuna dikkat çeken Baytar, "Şu an 11'inci karavanımızı üretiyoruz. İlk başta stok çalışıyoruz. Karavanlarımız gayet kaliteli olup her bütçeye uygun karavanımız var. Yani isteyen herkes O2 belgeli çekme karavan sahibi olabilir. Karavanlarımız 400 bin TL'den başlayıp 1 milyon 250 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Özelliğine göre fiyat değişkenlik gösterebiliyor. Tamamıyla müşterinin isteği doğrultusunda ek özellik konulup veya bazı özellikler çıkartılabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Üretilen karavanlar yaz ve kış şartlarına uygundur"

Üretilen karavanların yaz ve kış şartlarına uygun olduğunu vurgulayan Baytar, "Bizim yaptığımız karavanlar yaz ve kış kullanımına uygundur. Yazın sıcaklığını içerisine almaz, kışın ise sıcaklığı dışarıya vermez ve soğuğu da içeriye almaz. Yani yapılan bir buzdolabı neyse bizim yaptığımız karavanlar da o şekildedir. Birçok karavan firması bunu kullanmıyor ama olması gereken budur. Karavan kültürü noktasında Türkiye standartları daha tam oturmamış ancak bu standartlar da yavaş yavaş oturacaktır" diye konuştu.

"Çok fazla ziyaret eden var"

KOSGEB destekli kurulan imalathanede 3 ustabaşı olmak üzere 6 kişinin istihdam edildiğini de sözlerine ekleyen Baytar, "Şu an için daha reklam çalışmalarına başlamadık ama ona göre 4'üncü karavanımızı satıyoruz. 3 aydır üretime başladık ama bizim Ar-Ge'miz son bir yıla dayanıyor. Reklam çalışmaları olduktan sonra talebin olacağına inanıyoruz. Çünkü çok fazla gelip ziyaret eden, inceleyen var. O yüzden ileriki süreçlerde fazlasıyla isteklerimizi karşılayacağımıza inanıyorum".

Sıfırdan bir karavanın 5 ila 8 iş günü içerisinde tamamlanabildiğini belirten Baytar, aracında çekme demiri olan herkesin karavan sahibi olabileceğini söyledi. Şu anda 11'inci karavanı ürettiklerini dile getiren Baytar, üretilen karavanların Diyarbakır, Denizli ve Van'a satıldığını söyledi. 4 kişi kapasiteli olan karavanlarda; ocak, masa, buzdolabı, ortam ısıtıcısı, yatak ve banyonun yer aldığını belirten Baytar, karavanın üzerinde güneş panellerinin olduğunu ve böylece kendi enerjisini üretebildiğini söyledi. Güneşlik ve sineklik olan camların çift katmandan oluştuğunu da sözlerine ekleyen Baytar, karavanda 7/24 sıcak suyun olduğunu ifade etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Teknoloji Ekonomi Türkiye Üretim Yaşam van

İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği kitabı bir an olsun bırakmadı

Paşinyan'dan mutlusu yok! Kucağındakini bir an olsun bırakmadı

 Kaçakçılıkla anılan milletvekiliyle ilgili bomba iddia: Bulgaristan'da bar kapattı

Kaçakçılıkla anılan vekil bar kapatmış
Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! İstanbul su kesintisi sorgulama! 25 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli? ATV CANLI İZLE 25 YLÜL | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… Dora Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Dora Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Dora Altınbaşak biyografisi! Ahmet Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ahmet Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Ahmet Altınbaşak biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });