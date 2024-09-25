Üye Girişi
Haberler

Van'da Pide Ekmeğine Zam Yapıldı

Van'da Pide Ekmeğine Zam Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 200 gram pide ekmeğinin fiyatı 8 TL'den 9 TL'ye yükseldi. Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı, artan maliyetler nedeniyle zam gerektiğini açıkladı.

Van'da 8 TL'den satılan 200 gram pide ekmeğinin fiyatı 9 TL oldu.

Van'da pide ekmeğine zam yapıldı. Daha önce 8 TL'den satılan 200 gramlık pide ekmeği de 9 TL oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, "Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birçok kaleme zam geldi. Artan maliyetlerden sonra 200 gram pide ekmeğinin fiyatını 8 TL'den 9 TL'ye çıkardık. Somun ekmek ise yine eski fiyat olan 8 TL'den satılacak" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zam van

İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren haber! Genel sağlık sigortası primi gündemde

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni düzenleme

 Savaş Türkiye sınırlarına mı geldi? 'İsrail Suriye'yi vurdu' iddiası

Savaş Türkiye sınırlarına mı geldi? 'İsrail Suriye'yi vurdu' iddiası
'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi

'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Davutoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Ahmet Davutoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Davutoğlu biyografisi! Tarihte bugün ne oldu? 25 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YDS/2 ne zaman? YDS sınav yerleri belli oldu mu? Emekli olup çalışanların sigorta primi ne kadar? Genel sağlık sigortası primi çalışan emeklilere ne zaman verilecek? Resmi Gazete bugün (25 Eylül) atama kararları neler? Resmi Gazete bugünün kararları 2024! 25 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 25 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Popcorn Doodle ile Gündem Değişiyor Popcorn Doodle Ekranına Taşındı
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });