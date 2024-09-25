Van'da 8 TL'den satılan 200 gram pide ekmeğinin fiyatı 9 TL oldu.

Van'da pide ekmeğine zam yapıldı. Daha önce 8 TL'den satılan 200 gramlık pide ekmeği de 9 TL oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, "Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birçok kaleme zam geldi. Artan maliyetlerden sonra 200 gram pide ekmeğinin fiyatını 8 TL'den 9 TL'ye çıkardık. Somun ekmek ise yine eski fiyat olan 8 TL'den satılacak" dedi. - VAN