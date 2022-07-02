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Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk

İhlas Haber Ajansı - Yılmaz Sönmez - Ekonomi
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Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk Van'da Kurban Bayramı öncesi ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, alıcılar düşük model araçlara rağbet ediyor.

Kurban Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk

VAN - Van'da Kurban Bayramı öncesi ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, alıcılar düşük model araçlara rağbet ediyor.

Merkez Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakırken, vatandaşlar son dönemde az yakan araçlara yöneldi. Araç satıcıları ve alıcıları artan yakıt fiyatlarının araç piyasasını da etkilediğini belirtiyor. Bu Cumartesi Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanan pazarda, özellikle düşük model araçlara yönelim olduğuna dikkat çekildi. Oto pazarına gelen vatandaşlar, yakıtta tasarruf sağlayabilecekleri araçlara baktıklarını ifade etti. Alıcılar, internet üzerinden satışların güvenli olmadığını belirterek, oto pazarında bakarak ve görerek daha iyi ticaret yaptıklarını kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Ekonomi

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