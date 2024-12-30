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Van'da Koyunculuk Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Van'da Koyunculuk Projesi Başarıyla Devam Ediyor
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Van Valisi Ozan Balcı, 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında 2 bin 120 aileye 210 bin koyun dağıtıldığını açıkladı. Hedefin 1 milyon koyun vermek olduğu belirtilirken, proje ile çiftçilerin gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

Van Valisi Ozan Balcı, koyunculuk projesi başarıyla devam ettiğini ifade ederek şuana kadar 2 bin 120 aileye 210 bin koyun verildiğini söyledi.

Van Valisi Ozan Balcı, 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesinden faydalanan ve Edremit ilçesinde ikamet eden Suat Buğday'ın çiftliğini ziyaret etti. Çiftçilerin küçükbaş hayvan varlığının arttığını, hedefin 1 milyon koyunu çiftçilere dağıtmak olduğunu ifade eden Vali Balcı, "Van, Türkiye'nin en büyük meralarına sahip illerinden birisi. 3,5 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahip. Küçükbaş hayvancılık ilimizin en önemli geçim kaynaklarından. Proje ile çiftçimize destek vermeyi, yaşamlarını kolaylaştırmayı ve gelirlerini artırmayı amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız 2021 yılını küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı ilan etti. Biz de en büyük adımı Van'da atmış olduk. Şu ana kadar 2 bin 120 besiciye 210 bin koyun verdik. Sıfır faizli, bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli kredi veriyoruz. Hedefimiz çiftçilerimize proje kapsamında 1 milyon koyun vermek. 10 bin başvuru var ve değerlendiriyoruz. Çok entegre bir proje. Koyun vermenin yanında, mera ıslahı, koyunların aşılanması, sigortalanması, erkek kuzu kesiminin garanti edilmesi, dişi kuzu kesiminin engellenmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele, kaba yem ihtiyacının karşılanması gibi farklı kollarının da bulunuyor" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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