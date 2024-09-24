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Van'da Kışın Habercisi Olarak Bilinen Alıç Tezgahlarda

Van'da Kışın Habercisi Olarak Bilinen Alıç Tezgahlarda
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Van'da kışın habercisi olarak bilinen alıç, dağlardan toplanıp tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı. Özellikle ekşimsi tadı ile dikkat çeken alıç, yöre halkı tarafından doğal ve yerel bir meyve olarak oldukça ilgi görüyor.

Van'da kışın habercisi olarak bilinen alıç (yumuşan), yöre halkı tarafından dağlardan toplanıp tezgahlarda satışa sunuluyor.

Daha çok dağlık alanlarda herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadan yetişen ve kışın habercisi olarak da bilinen yabani meyve alıç, tezgahlardaki yerini aldı. Özellikle eylül aylarının sonunda satışa çıkarılan alıç, soğuk havaların gelmesiyle birlikte büyük ilgi görüyor. Fındık büyüklüğünde, ekşimsi tadıyla bilinen bu meyve; sarı, kırmızı ve turuncu renklerde bulunuyor. Yöre halkı alıcı sadece taze olarak tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda marmelat ve reçel yapımında da kullanıyor. Alıcın tezgahlara çıkması ise sıcak günlerin sona erdiğinin bir işareti olarak kabul ediliyor.

"Van meyvesi çıkarsa fiyatı düşecektir"

Konuya ilişkin konuşan Rıfat Dirli, yumuşan meyvesinin kışın habercisi olduğunu belirtti. Genellikle sonbahar aylarında bu meyveyi sattığını ifade eden Dirli, "Yumuşan dağlarda yetişiyor. Doğal ve yöresel bir meyvemizdir. Bunları Malatya'dan getirdim. Van ilinin yumuşanı daha piyasaya çıkmadı. Köylüler tarafından toplanan bu meyveleri biz de satıyoruz. Daha çok Van, Malatya, Adıyaman ve Elazığ'da yetişiyor. Van'ın meyvesi de olgunlaştı ama yağmurdan dolayı gidemedik. Şu an kilosu 200 lira ama Van meyvesi çıkarsa fiyatı düşecektir" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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