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Van'da Kış Mevsimi İle Balık Talebi Arttı

Van'da Kış Mevsimi İle Balık Talebi Arttı
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Van'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte balık satışları ve talebi önemli ölçüde arttı. Balıkçılar, kırmızı et fiyatlarının yükselmesi ve sağlık faydaları nedeniyle balığa olan ilginin arttığını ifade ediyorlar. Balık fiyatları ise 50 ila 600 TL arasında değişiyor.

Van'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte balığa olan talep de arttı.

Soğuk kış aylarının önemli besin kaynağı olan balık sezonunun açılmasıyla birlikte Van'daki balıkçı tezgahlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte satışların arttığını belirten balıkçılar, işlerinden memnun olduklarını söylediler. Balığın salgın hastalıklara karşı vücutta bir direnç oluşturduğunu aktaran Muzaffer Ayık isimli balıkçı, yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraştığını ifade etti. İsteyen vatandaşlara balığı pişirerek de sunduklarını vurgulayan Ayık, "Şu an sezon başı olduğu için rağbet gayet iyi. Ayrıca kırmızı et fiyatlarının yüksek olması da balığın daha çok tercih edilmesine sebep oluyor. Bunun yanında balık, sağlık açısından iyidir. Özellikle çocuklar için omega-3 ile birlikte fosfor var" dedi.

Balık fiyatlarının 50 ila 600 TL arasında değiştiğini belirten Ayık, "Kar yağdığı zaman millet akın ediyor. Van halkı genellikle Van balığı olan inci kefali ile birlikte hamsi ve istavriti tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Kış mevsimi ile birlikte balık sezonunu açtıklarını belirten vatandaşlar da, "Kış geldi canımız balık çekti. Hem lezzet bakımından güzel bir besin hem de omega3 açısından yenilmesi gerekir. Haftada en az bir kere olsun sofraya gelir" ifadelerini kullandılar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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