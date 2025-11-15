Van'da Kış Lastiği Zorunluluğu Başladı, Lastikçilerde Yoğunluk Artıyor

Van'da kış lastiği takma zorunluluğunun bugün itibarıyla başlamasıyla birlikte kentteki oto lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda ticari araçlarda kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla devreye girerken, sabah saatlerinden itibaren birçok sürücü lastikçilerin yolunu tuttu. Kentte yaklaşık 10 gündür etkisini sürdüren soğuk hava, yoğunluğu daha da artırdı.

İHA muhabirine konuşan oto lastik ustası Yusuf Sancak, bazı sürücülerin cezai yaptırımlardan çekindiği için bugün yoğun şekilde kışlık lastik taktırdığını belirtti. Bazı sürücülerin ise kar yağışını beklediğini ifade eden Sancak, "Lastikler ne kadar erken değiştirilirse o kadar iyi olur. Bugün de çok yoğunluğumuz var ve yetişemiyoruz. Son 10 gündür artan yoğunluk daha da artacaktır. Bugün ortalama 30-35 aracın lastiklerini değiştireceğiz. 7 kişilik ekipmanımız var. Lastik değişimini yetiştirmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz" dedi.

Yağışlı havalarda lastik değişiminin zor olduğunu dile getiren Sancak, "Yağışlı havada lastik değişimi bizler için çok zor oluyor. Değişim sırasında birçok sıkıntı oluyor. Kuru havalarda değiştirilmesi daha güzel oluyor. Bir araçta 4 lastik birden değiştirildiğinde 700 lira el emeğimizi alıyoruz. Tabi birçoğu fiyatı 500 liraya kadar indirmemizi istiyor. Bu konuda da çok sıkıntılar yaşıyoruz" diye konuştu. - VAN