Van'da Kayısı Kurutma Dönemi Başladı

Van ve ilçelerinde kayısı kurutma dönemi başlarken, evleri çatılı olan bazı vatandaşlar kayısılarını kurutmak için alternatif çözümler buluyor. Aşırı sıcaklıklara rağmen kayısı kurutma işlemi devam ediyor. Vatandaşlar, kayısıları genellikle akşam serinliğinde kuruttuklarını belirtiyor. Kayısıların evlerin damına serilmesi yerine tahta barakalara veya kartonlara serildiği ifade ediliyor. Kurutulmuş kayısılar hoşaf, reçel ve çerez olarak tüketiliyor. Kilosu 100 ila 125 TL arasında satılıyor.

Van ve ilçelerinde kayısı kurutma dönemi başlarken, evleri çatılı olan bazı vatandaşlar kayısılarını kurutmak için alternatif çözümler buluyor.

Her yıl ağustos ayında başlayan kayısı kurutma işlemi, aşırı sıcaklıklara rağmen bu yıl da devam ediyor. Hem aile ekonomisine katkı sağlamak hem de evlerinin ihtiyacını karşılamak için damlarda kayısı kurutulduğunu belirten vatandaşlar, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle kayısıları genellikle akşam serinliğinde kuruttuklarını söylediler. Kayısıların daha önce toprak evlerin damına serildiğini ancak çatıların yaygınlaşmasından dolayı alternatif çözümler bulduklarını dile getiren vatandaşlar, "Eskiden kayısıları evlerin damına serip kurutuyorduk. Ancak son yıllarda betonarme evler yapıldı ve damlar da çatılandı. Hal böyle olunca kayısılarımızı evin önüne yapılan tahta barakalar ya da kartonlara seriyoruz" dediler

Bölgede yetiştirilen ve bahçelerden toplanan kayısının, yemek sofralarını süsleyen hoşaf ve reçellerde kullanıldığını aktaran vatandaşlar, kurutulmuş kayısıların aynı zamanda çayla birlikte çerez olarak da tüketildiğini ve kurutulmuş kayısının kilosunu 100 ila 125 TL'den sattıklarını söylediler. - VAN