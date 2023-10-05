Van'da Kaçak İnsan Saçı Operasyonu

TİCARET Bakanlığı, Van'ın Saray ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 348 bin TL değerinde kaçak insan saçı ele geçirildiğini duyurdu. İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin üzerinde ve bir araçta yapılan aramalarda toplamda 56 kilo 230 gram insan saçı bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir kişi, gümrük muhafaza görevlilerince x-ray taramasına yönlendirildi. Şüpheli yoğunluklara rastlanması üzerine, fiziki arama yapıldı. Ayakkabı tabanlığının altından ve beraberindeki valizden 4 kilo 900 gram insan saçı yakalandı. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapmak için gelen bir hususi araç da şüpheli görülerek arama hangarında x-ray taramasından geçirildi. Ardından yapılan fiziki aramada, bidonlara saklanmış, naylon poşetlere sarılı 51 kilo 330 gram insan saçı yakaladı. Her iki aramada ele geçirilen kaçak insan saçının toplam değerinin 1 milyon 348 bin TL olduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı.