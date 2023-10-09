Van'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Bin 100 Litre Motorin Ele Geçirildi

Van'da yapılan bir operasyonda, bir ikamette kaçak motorin akaryakıtı ve dolumda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.

Van'da jandarma ekiplerince bir ikamette yapılan aramada, 2 bin 100 litre kaçak motorin akaryakıtı ve dolumda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Aşağıkaymaz mezrasında ikamet eden R.G isimli şahsın ev ve eklentilerinde kaçak akaryakıt bulundurduğu ve bu akaryakıtı çiftçilere sattığı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Birimleri, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın ikametgahında yapılan aramada, toplamda 2 bin 100 litre kaçak motorin akaryakıtı ve dolumda kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Akaryakıtın 'Ulusal Marker' ölçümünde geçersiz olduğu tespit edildiğinden el konularak, olayla ilgili olarak R.G. ve M.G. isimli şüpheli şahıslar hakkında cumhuriyet başsavcılığının talimatı istikametinde gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN