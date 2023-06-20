Van'da Jeotermal Su Kaynağına Ulaşıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde tarımsal alanda kullanılmak üzere jeotermal kaynak suyu arama ve sondaj çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar sonucunda 750 metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı ve saniyede 60 litre su çıkarıldı. Su sıcaklığı ise 65 derece olarak ölçüldü. Jeotermal su kaynakları sayesinde ilçede seracılık bölgesi kurularak topraksız tarım ve sebze yetiştiriciliği yapılması amaçlanıyor.