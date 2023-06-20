Van'da Jeotermal Su Kaynağına Ulaşıldı
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Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde tarımsal alanda kullanılmak üzere jeotermal kaynak suyu arama ve sondaj çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar sonucunda 750 metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı ve saniyede 60 litre su çıkarıldı. Su sıcaklığı ise 65 derece olarak ölçüldü. Jeotermal su kaynakları sayesinde ilçede seracılık bölgesi kurularak topraksız tarım ve sebze yetiştiriciliği yapılması amaçlanıyor.
Van Büyükşehir Belediyesince Erciş ilçesinde başlatılan çalışmalarda 750 metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile Erciş'te tarımsal alanda kullanılmak üzere başlatılan jeotermal kaynak suyu arama ve sondaj çalışmaları sürüyor.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda Erciş ilçesinin Çakırbey Mahallesi'nde sürdürülen çalışmalarda 750 metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı.
Sondaj aracılığıyla saniyede 60 litre çıkarılan suyun sıcaklığı 65 derece olarak ölçüldü.
Birinci kuyuda çalışmalarını tamamlayan ekipler, ikinci kuyuda çalışmalara devam ediyor.
Jeotermal su kaynakları sayesinde ilçede seracılık bölgesi kurularak topraksız tarım ve sebze yetiştiriciliği yapılması amaçlanıyor.