Van'da işletmeler fiyat listelerini kapılarına ve masalara koymaya başladı

Van'da yiyecek ve içecek hizmeti veren iş yerleri, yeni düzenleme doğrultusunda fiyat listelerini kapılarının önüne ve masalara koymaya başladı.

Ticaret Bakanlığınca işletmeler için fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karar alındı. 1 Ocak 2024 itibarıyla lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü olmaya başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek, içecek hizmeti veren işletmeler fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üstlerine koymaya başladı.

"Haksız rekabetin önüne geçilecek"

İHA muhabirine konuşan pastane işletmesi müdürü Sabri Gültepe, fiyat listelerinin iş yerine asılmasının işletmeler arasındaki haksız rekabetin de önüne geçmesi adına önemli olduğunu belirtti. Vatandaşın fiyatı gördükten sonra gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığını ifade eden Gültepe, "Bütün işletmelerin bu uygulamaya uyması gerekiyor. Fiyatlarını gören müşterilerimiz bütçesini ona göre ayarlayabiliyor. Bu müşterilerimiz için de iyi oldu. Asıl olması gereken de buydu" dedi.

"Fiyatı görüp ona göre sipariş veriyorlar"

Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte fiyat listesini kapıya astıklarını dile getiren Ahmet Arı isimli esnaf ise, "Bu uygulama bizler için de iyi oldu. Müşterilerimiz fiyatı görüp ona göre sipariş veriyor. Fiyatlarımıza itiraz olmuyor. Bu uygulamadan oldukça memnunuz ve bir an önce herkesin fiyat listesini vatandaşın görebileceği yerlere asması gerekiyor" diye konuştu. - VAN