Van'da ikinci el araç fiyatları düşerken, ikinci el açık oto pazarı dolup taştı

Van'da ikinci el araç fiyatlarında düşüş devam ederken, Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarı ise kışın soğuk havaya rağmen araç almak ve satmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Ülke genelinde 2023 yılının son dönemlerinde sıfır model araçların satışa çıkarılması ikinci el otomobil fiyatlarının düşmesine neden oldu. Yaşanan bu düşüşten dolayı aracını satmak isteyen vatandaşlar, kentteki ikinci el açık oto pazarına akın etti. Cumartesi gününde büyük bir yoğunluk yaşanan pazarda, bazı araçlarda fiyat düşüşünün devam ettiği, bazı araçlarda da fiyatların sabit kaldığı dikkat çekti. İHA muhabirine konuşan Orhan Özyer isimli araç satıcısı, fiyatların yüzde 20-30 civarında düştüğünü belirtti. Pazarın kalabalık olmasına rağmen satışların da düşük olduğunu ifade eden Özyer, "Satışlar oluyor ama bu düşük bir düzeyde oluyor. Araçların durumuna göre fiyatlarda bir düşüş var. Şu an biraz da kış şartları olduğu için millet araca yönelmiyor. Tahmin edersem nisan ve mayıs gibi tekrar yükselişe geçebilir" dedi.

"Sıfır araçların piyasaya çıkması fiyatları biraz düşürdü"

Mehmet Özyerli isimli bir diğer vatandaş da pazarda daha önce böyle bir yoğunlukla karşılaşmadığını dile getirerek, "Van'da ticaretin dönmesi bir istihdam sağlayacaktır. Buraya gelen arkadaşımızın çoğu da uygun araç peşindedir. Çoğu da galerici sistemiyle çalışıyor. Alıcı az ama fiyat soran çok. Bu aylarda sıfır araçların piyasaya çıkması tabii ki fiyatları biraz düşürdü. İleriki süreçte taşlar yerine oturacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - VAN