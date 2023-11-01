Van'da Hava Sıcaklığı Odun ve Kömür Satış Sezonunu Geciktirdi

Van'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle odun ve kömür satış sezonu gecikti. Kömürcüler ve Oduncular Sitesi esnafı, sıcak havalardan dolayı satışlarını açamadı. Küresel ısınmanın etkisiyle vatandaşlar, yakacaklarını tedarik etmeyi geciktiriyor. Bu durum, odun ve kömür satan esnafı olumsuz etkiliyor.

Van'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi odun ve kömür satış sezonunu geciktirdi.

Van'da her yıl ekim ayı itibariyle sezonu açan Kömürcüler ve Oduncular Sitesi esnafı, kasım ayına rağmen satış sezonunu açamadı. Kent merkezinde doğal gazın yayınlaşmasıyla birlikte kırsal mahallelere satışlarını sürdürmeye devam eden site esnafı, bu kez sıcak havalardan dolayı sezonu açamadı. Her yıl ekim ayı itibariyle soğuk kış günleri için yakacaklarını tedarik etmeye başlayan vatandaşlar, küresel ısınmanın etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hazırlıklarını geciktiriyor. Vatandaşın bu hazırlıklarını geciktirmesi ise odun ve kömür satan esnafı etkiliyor.

"Böyle giderse sezonumuz iki ay olacak"

İHA muhabirine konuşan Mehmet Sait Yakut isimli esnaf, küresel ısınmayla havaların sıcak geçmesinin işlerini doğrudan etkilediğini belirtti. Sıcak havanın ticaretlerini zaman olarak geciktirdiğini ifade eden esnaf Yakut, "İşlerimizi geciktirmesi nedeniyle sektörü bitirmeye doğru götürüyor. Daha önce erken zamanda tedarik ve kömür stoklarımızı yapıyor ve odunlarımızı kırıyorduk. Ancak bu gidişattan dolayı işlerimiz mevsimlik olacak. Önümüzdeki süreçte iş yerimizi bir iki ay açıp kapatacağız" dedi.

Kömür ve odun fiyatları hakkında bilgi veren Muhammed İkbal Arvas ise birinci kalite kömür fiyatının 9 bin 500 liradan, ikinci kalite kömür fiyatının ise 8 bin 500 liraya, kavak odunun tonu 3 bin lira ve meşe odunun tonu ise 3 bin 500 liraya satışa sunulduğunu kaydetti. - VAN