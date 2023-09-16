Van'da halı kampanyasında izdiham yaşandı

Van'da bir alışveriş merkezi tarafından başlatılan halı kampanyası izdihama neden oldu.

Van'da bir alışveriş merkezi tarafından başlatılan halı kampanyası izdihama neden oldu.

Sıhke Caddesi üzerindeki Meydan Park AVM'de uygun fiyatları duyan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İki haftada bir farklı ürünlerde kampanya başlattıklarını ifade eden firma yetkilisi Cüneyt Uysal, "Beş ay önce burayı açtık. Düzenli olarak iki haftada bir kampanya yapıyoruz. Ucuz ürünleri değil kaliteyi en ucuza vermenin derdindeyiz. Bu haftaki kampanyamızda da 6 metrekarelik halıları 300 TL'ye verdik. Yine 18 parça su bardağı setini 100 TL'den satışa sunduk. Bunun yanında binlerce üründe de yine indirimler başlattık" dedi.

Bu tür kampanyaları bundan sonra da düzenleyeceklerinin altını çizen Uysal, "Burada zücaciyeden ev gereçlerine, tekstil ürünlerinden halıya kadar yaklaşık 45 bin çeşit ürün var. Her hafta yeni ürünleri satışa sunacağız. Tek isteğimiz vatandaşlar bizim sayfamızı takip etsinler" ifadelerini kullandı.

Kampanyadan memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise bu tür kampanyaların sürekli düzenlenmesi gerektiğini söylediler. - VAN