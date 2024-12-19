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Van'da Ekmek Fiyatları Artıyor: Somun ve Pide 10 TL Olacak

Van'da Ekmek Fiyatları Artıyor: Somun ve Pide 10 TL Olacak
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Van'da somun ekmeğin fiyatı 9 TL'den 10 TL'ye yükseldi. 210 gram somun ekmek ve 200 gram pide ekmeğin fiyatı 20 Aralık 2024 itibarıyla geçerli olacak. Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı, girdi maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını açıkladı.

Van'da 9 TL'den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı ile 200 gram pide ekmeğin fiyatı 10 TL oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, "Ülke genelinde şu ana kadar en uygun fiyata sattığımız ekmeğe girdilerin artması sonucu öncelikle üst kuruluşlarla yaptığımız toplantılar neticesinde Bakanlığa göndermiş olduğumuz talebimiz 17 Aralık 2024 tarihinde kabul görmüştür. Un, maya, sigorta ve bunlara ek olarak 20'e yakın girdi kaleme gelen zamlar neticesinde Türkiye genelindeki 10 TL fiyatını uygulamak zorunda kaldık. Buna göre 210 gram somun ekmek ve 200 gram pide ekmek Van ili ve ilçelerinde 20 Aralık 2024 Cuma günü itibariyle 10 TL'ye satılacaktır" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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