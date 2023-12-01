Van'da Ekmeğe Zam Geldi

Van'da ekmeğe zam

210 gram ekmek 7 TL, çörek 10 TL oldu

VAN - Van'da 6 TL'den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 7 TL, 7,5 TL'den satılan çöreğin fiyatı ise 10 TL'ye çıkarıldı.

Van'da, geçtiğimiz temmuz ayından beri 6 TL'den satılan 210 gram somun ekmeği, pazartesi gününden itibaren 7 TL'den satılacak. Ayrıca 7,5 TL'den satılan çörek ise 10 TL oldu. Konuyla ilgili basın mensuplarıyla bir araya gelen Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, Türkiye'de en ucuz ekmeğin Van'da satıldığını ifade ederek, "3 ay önce almamız gereken bir rayiçti. Ancak esnafımızın özverisi ve fedakarlığından, ayrıca vatandaşlarımızı da zor durumda bırakmamak için böyle bir karar alınmıştı. Ancak geldiğimiz noktada biz ekmeğin rayiç bedelini 6 TL'den aldığımız zaman mazot 19 TL idi. Şimdi ise mazot 40 TL. Bunun yanında artan asgari ücret, maya, un, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar ekmek maliyetine yansımaktadır. Bu nedenle gerek yetkililerle gerekse esnafımızla yaptığımız istişareler doğrultusunda pazartesi gününden itibaren 210 gram somun ekmek ile 200 gram pide ekmeği 7 TL'den, çörek ise 10 TL'den satılacaktır" dedi.

Türkiye'de en uygun ekmeğin Van'da satıldığını da sözlerine ekleyen Işık, "Türkiye'de her gün zamlarla karşı karşıyayız. Yeme içme sektörü de bundan en çok etkilenen sektördür. Ekmeğin maliyeti günbegün artmaktadır. Bu nedenle yılbaşından sonra ekmeğe tekrar zam yapılacak" ifadelerini kullandı.

(ATL-MSA-BA-Y)