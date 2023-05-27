Van'da Değerli Takılar Fuarı İkinci Kez Düzenlendi

Van'da bu yıl ikincisi düzenlenen Değerli Takılar Fuarı'na 30 firma katıldı. Fuarda altından yapılan Van kedisi heykeli ve elbise dikkat çekti.

Van'da Değerli Takılar Fuarı'nın bu yıl ikincisi düzenlendi.

US Fuarcılık tarafından Expo Fuar ve Kongre Merkezinde açılan fuara 30 firma katıldı.

Birbirinden farklı modellerin mankenler tarafından tanıtıldığı fuarda, altından yapılan Van kedisi heykeli ve elbiseyi beğenen ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

US Fuarcılık Genel Müdürü Ülker Selviler, AA muhabirine, Van'da ikincisini düzenledikleri fuarın hareketli ve güzel geçtiğini söyledi.

Bölge ekonomisine ve tanıtımına da ciddi katkılar sunan bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Selviler, "Şu anda 30 firmamız var. Bunlardan sadece bir tanesi Van firması. Diğerlerin tamamı il dışından katılıyor. İran, Irak ve çevre illerden de ziyaretçilerimiz geliyor. Gelecek yıllarda organizasyonumuzu büyüterek devamını getireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Casım Aslan, "Fuarımız güzel geçiyor. İyi satışlarımız oldu. Çevre illerden gelen misafirlerimiz var." dedi.

Altından elbiseyi yaptıran Akabe Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şahin, "Altın elbisemiz yaklaşık 2 ayda hazırlandı ve 3 kilogram civarında altın kullanıldı. İşçiliğiyle birlikte 4-4,5 milyon lira civarında maliyeti var. Bizim için maliyeti önemli değil, Van'a değişik bir ürün getirmek istedik. İlk kez böyle bir ürün hazırlandığı için kendimize ayıracağız. Müşterisi var ama satmayacağız." ifadelerini kullandı.