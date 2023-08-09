Van'da Çiftçilere Verilen Tohum Desteğiyle Rekolte Artışı Bekleniyor

Van'da tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması ve daha çok alanda ekim yapılması amacıyla çiftçilere dağıtılan 2 bin 873 ton buğday ve arpa tohumundan 140 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor.

Van'da tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması ve daha çok alanda ekim yapılması amacıyla çiftçilere dağıtılan 2 bin 873 ton buğday ve arpa tohumundan 140 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üretimde durgunluğun yaşanmaması ve tarım sektörünün zarar görmemesi için geçen sene başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında kentteki 2 bin 870 çiftçiye bu yıl yüzde 75 hibeyle sertifikalı buğday ve arpa tohumu desteği verildi.

Destekten yararlanarak 5 ay önce aldıkları 2 bin 20 ton buğday ile 853 ton arpa tohumunu 1 milyon 100 bin dekar alanda toprakla buluşturan çiftçiler, hasada başladı.

Geçen seneye göre rekoltede yüzde 75 artış bekleniyor

İlkbaharda etkili olan yağışlar sayesinde rekolte beklentileri yükselen çiftçiler, geçen yıl kuraklık nedeniyle 80 bin ton buğday ve arpanın elde edildiği kentte, bu yıl tarlalardan 140 bin ton ürün hasat etmeyi hedefliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, kentte tarımsal üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibeyle sertifikalı buğday ve arpa tohumu desteği verdiklerini söyledi.

Kentte bu yıl ilkbaharda alınan yağışların çiftçileri sevindirdiğini ifade eden Görentaş, buğday ve arpa üretiminde verimli bir yıl beklediklerini anlattı.

"Kaliteli tohum verimi yüzde 25 artırıyor"

Geçen yıl kuraklığın Van'da üretimi etkilediğini belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Kurak geçen kış döneminden sonra ilkbaharda alınan yağışlar çiftçilerimizi umutlandırdı. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle çiftçilerimize 2 bin 873 ton buğday ve arpa tohumu desteği verdik. Hasat dönemi başladı. Kentte 1 milyon 100 bin dekarda hububat ekimi var. Biçerdöverlerle buğday ve arpa hasadı yapılıyor. Kaliteli tohum verimi yüzde 25 artırıyor. Hasat ağustosun sonuna kadar devam edecek. Geçen yıl 80 bin ton buğday ve arpa elde ettik. Bu yıl 140 bin ton rekolte bekliyoruz. İl ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Çiftçiler, elde ettikleri mahsulden ihtiyaç fazlasını Toprak Mahsulleri Ofisine satacak. Üreticilerimize buğday ve arpa tohumu desteklerimiz devam edecek."

"Tarlalarımız boş kalmıyor"

Tuşba ilçesine bağlı Göllü Mahallesi'ndeki çiftçilerden Ömer Sidal ise devletten aldığı sertifikalı buğday tohumuyla ekim yaptığını dile getirdi..

Yüzde 75'i hibeyle tohum aldığını ve verimden memnun olduğunu belirten Sidal, "Devletten hibe aldığımız tohumlar sayesinde tarlalarımız boş kalmıyor. Hasat dönemindeyiz. Güzel bir verim bekliyoruz. Ürünümüzün elimizde kalmasını istemiyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisine satacağız." dedi.