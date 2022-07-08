Van'da bayram arefesinde çarşı pazarda yoğunluk - Haberler

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Van'da bayram arefesinde çarşı pazarda yoğunluk

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Van'da bayram arefesinde çarşı pazarda yoğunluk

Van'da Kurban Bayramı arefesinde kentin en işlek cadde ve sokaklarında hareketlilik yaşandı.

Van'da Kurban Bayramı arefesinde kentin en işlek cadde ve sokaklarında hareketlilik yaşandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar, son gün olması nedeniyle yoğunluk oluştururken, kent merkezinde hareketlilik yaşandı. Yaşanan hareketlilik ise kentteki esnafın yüzünü güldürdü. Bayrama bir gün kala vatandaşları alışveriş telaşı sararken, esnaf ise elindeki ürünleri piyasaya çıkararak satış yapmaya çalışıyor. Şehir merkezindeki hareketlenme geçen günlere oranla artarken, özellikle kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı.

Çarşı şenlik alanına dönüştü

Her bütçeye uygun malzemelerin yer aldığı tezgahlar ve alışveriş merkezleri adeta şenlik alanına dönüştü. Kimi vatandaş, tezgahlardan alışveriş yaparken kimi vatandaş ise mağazaları tercih etti. Çarşı pazardaki bayram yoğunluğu arefe günü olması itibariyle artarken, tatlı satışı yapılan yerler ile kuaförlerde ise sıralar oluştu. Yaşanan yoğunluktan dolayı esnaf, özellikle vatandaşın işlerini son güne bırakmasından dolayı yakınırken, bu gibi yoğunlukların yaşanmaması adına önceden sipariş ve ya randevu oluşturmaları gerektiğini kaydetti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kurban Bayramı alışveriş Van Ekonomi Haberler

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