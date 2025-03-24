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Van'da Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

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Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Van'daki çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu artarken, esnaflar memnuniyetlerini dile getiriyor.

Van'da bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

VAN - Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Van'daki çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Kent genelinde birçok cadde ve sokak, alışveriş yapan vatandaşların oluşturduğu kalabalıkla hareketlenirken, özellikle tatlı ve şekerleme satan işletmelerde yoğunluk dikkat çekiyor. Vatandaşlar bayram alışverişi için mağaza ve tezgahlara akın ederken, esnaf ise artan hareketlilikten memnuniyetini dile getiriyor. Bayram öncesinde işlerin açıldığını belirterek iftar sonrası da hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Alışveriş yapan vatandaşlar, fiyatların değişkenlik gösterdiğini ancak bayramın coşkusunu yaşamak için ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti. Bayram öncesi hareketliliğin son günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

İHA muhabirine konuşan Zekeriya Yıldırım isimli esnaf, bugün itibariyle bayram hareketliliğinin başladığını belirtti. Dükkanlarının önlerine satışa sundukları malzemeyi dizdiklerini ve geç saatlere kadar kapatmayacaklarını ifade eden Yıldırım, "Bayram alışverişlerinde yerel esnafınızı destekleyin. Alışverişinizi zincir marketlerden değil, yerel esnaftan alın istiyoruz" dedi.

Bayram şekeri satışı yapan bir diğer esnaf ise bugün itibariyle tezgahlarını açtıklarını ve vatandaşı bayram alışverişi için beklediklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Ekonomi
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