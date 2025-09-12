Van'da 210 Milyon TL Değerindeki Taşınmazlar İçin İhale İlanı

Mülkiyeti Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait 210 milyon TL değerindeki 4 taşınmazın kapalı teklif usulü artırma ile satılacağı bildirildi.

Gazetelerde yayınlanan ilanda, mülkiyeti Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait Van'ın Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi 4088 ada 1 parsel, 4089 ada 1 parsel ve 4090 ada 1 parsel nolu taşınmazlar ile İpekyolu ilçesi Yukarınorşin Mahallesi 172 ada 187 parsel nolu taşınmaz (arsa) 2886 Sayılı yasanın 37. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satılacağı belirtildi. İlanda, "Van'ın Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi 4088 ada 1 parsel nolu taşınmaz 6.889,64 metrekarelik taşınmazın ihale tarihi 23.09.2025 Salı günü saat 10.00, muhammen bedeli 30.000.000,00 TL (KDV vb. diğer vergiler hariç), geçici teminat miktarı 900.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Van'ın Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi 4089 ada 1 parsel nolu taşınmaz 13.438,42 metrekarelik taşınmazın ihale tarihi 23.09.2025 Salı günü saat 10.30, muhammen bedeli 50.000.000,00 TL (KDV vb. diğer vergiler hariç), geçici teminat miktarı 1.500.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Van'ın Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi 4090 ada 1 parsel nolu taşınmaz 13.421,80 metrekarelik taşınmazın ihale tarihi 23.09.2025 Salı günü saat 11.00, muhammen bedeli 50.000.000,00 TL (KDV vb. diğer vergiler hariç), geçici teminat miktarı 1.500.000,00 TL olarak belirlenmiştir. İpekyolu ilçesi Yukarınorşin Mahallesi 172 ada 187 parsel nolu taşınmaz 1.104,35 metrekarelik taşınmazın ihale tarihi 23.09.2025 Salı günü saat 13.30, muhammen bedeli 80.000.000,00 TL (KDV vb. diğer vergiler hariç), geçici teminat miktarı 2.400.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine istinaden kapalı teklif usulü artırma ile (geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. Şartnameler mesai saatleri dahilinde Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob internet adresinden alınabilir" denildi. - VAN