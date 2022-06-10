Van çevre yolunun temeli yarın atılacak - Haberler

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Van çevre yolunun temeli yarın atılacak

AA - Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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Van çevre yolunun temeli yarın atılacak

Ulaşımın yanı sıra bölgesel kalkınmayı da sağlayacak Van çevre yolunun temelinin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle atılması planlanıyor.

Ulaşımın yanı sıra bölgesel kalkınmayı da sağlayacak Van çevre yolunun temelinin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle atılması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her köşesinde şantiyelerdeki çalışmaların 7/24 devam ettiği belirtildi.

Söz konusu projelerden birinin de Van çevre yolu olduğu ifade edilen açıklamada, projede temelin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla yarın atılmasının planlandığı bildirildi. Açıklamada, Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanan Van çevre yolunun 41 kilometre olduğu aktarıldı.

Kentin şehir içi trafik yoğunluğunu rahatlatacak çevre yolunun, Kurubaş mevkisinde Hakkari yoluna, Beyüzümü mevkisinde Özalp-Saray-Kapıköy Sınır Kapısı yoluna bağlanacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Van olmak üzere bölgedeki merkezlerin uluslararası yol ağına kesintisiz, kısa süreli ve konforlu erişimi sağlanacak. Çevre yolu ile aynı zamanda yeni yaşam ve üretim alanları da şehre kazandırılacak. Ulaşımın yanı sıra ticaret ve yerleşimi de hareketlendirecek Van çevre yolu, bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunacak."

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Van Ekonomi Haberler

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