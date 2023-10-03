Van Büyükşehir Belediyesi Otobüs Kurtarıcıyı Filosuna Ekledi

Van Büyükşehir Belediyesi, muhtemel arıza ve kazalara karşı otobüslerini bakım merkezine götürmek için özel bir kurtarıcıyı envanterine kattı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından teslim alınan kurtarıcı, toplu taşıma araçlarının hızlı bir şekilde olay yerinden kaldırılmasını sağlayacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, muhtemel arıza ve kazalara karşı otobüslerini bakım merkezine götürmek için özel bir kurtarıcıyı envanterine kattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşımın en verimli şekilde sürdürülebilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede araç, gereç ve ekipman envanterini genişleten Ulaşım Dairesi Başkanlığı, filosunu da her geçen gün güçlendiriyor. Geçtiğimiz aylarda alımı yapılan 27 mor otobüs ile birlikte ulaşım filosuna katılan otobüs kurtarıcı aracı da, gerekli donanımlarının yapılmasının ardından aktif hale getirildi.

Muhtemel kazalarda toplu taşıma araçlarının kısa sürede olay yerinden kaldırılması anlamında büyük öneme sahip olan kurtarıcı, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan tarafından teslim alındı.

Ayrıca 12 ton kaldırma ve 40 tonluk bir çekme halatının da yer aldığı kurtarıcı, Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde 7/24 esaslı göreve hazır olacak. - VAN