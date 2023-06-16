Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesinde sulama kanalı tamamladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Üçgen Mahallesi'nde tamamladığı sulama kanalı ile yaklaşık 150 hektar tarım arazisini suya kavuşturdu. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle tamamlanan kanal, çiftçilerin hizmetine sunuldu. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun ve beraberindekiler, çalışmanın tamamlandığı bölgede inceleme yaptı. Üçgen Mahallesi Muhtarı Fuat Dalgın, emeği geçenlere teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar ilçesi Üçgen Mahallesi'nde tamamladığı sulama kanalı ile yaklaşık 150 hektar tarım arazisini suya kavuşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik destekler devam ediyor.

Bu kapsamda, Üçgen Mahallesi'nde bir süre önce çalışmalarına başlanan 3,5 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DAP) desteğiyle tamamlanan sulama kanalı sayesinde 150 hektarlık tarım arazisi suyla buluştu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun ve beraberindekiler, çalışmanın tamamlandığı bölgede inceleme yaptı, görevlilerden bilgi aldı.

Mahallenin tarımsal gelişiminde kanalın önem taşıdığını belirten Üçgen Mahallesi Muhtarı Fuat Dalgın, emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha önce yapılan kanalların atıl durumda olduğunu dile getiren Dalgın, "Suyumuz araziye ulaşmadan yok oluyordu. Bu yüzden arazilerimizde sağlıklı sulama yapamıyorduk. Büyükşehir Belediyesine durumumuzu bildiren dilekçeyle başvuruda bulunduk. Mahallemizin kanal işini programa aldılar ve kanalımızı kısa sürede tamamlayarak teslim ettiler. Emeği geçen başta Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.