Van Büyükşehir Belediyesi 'Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda yerini aldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'ndaki yerini aldı.

Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 13. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı kursiyerleri tarafından yapılan yöresel elbiseler, hediyelik eşya ve el sanatları katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret Borsası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Van Ziraat Odaları tarafından desteklenen fuar, 3-7 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. - VAN