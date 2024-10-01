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Van'a 2 Bin Büyükbaş ve 700 Damızlık Hayvan Getirildi

Van'a 2 Bin Büyükbaş ve 700 Damızlık Hayvan Getirildi
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Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van'da hayvancılığın desteklendiğini ve ithal 2 bin büyükbaş ile 700 damızlık hayvan getirildiğini açıkladı. Görentaş, bu durumun il için büyük bir kazanç olduğunu belirtti.

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, son dönemlerde Van'a 2 bini büyükbaş besi ile 700 damızlık hayvanın getirildiğini belirterek, "Bu ilimiz açısından büyük bir kazançtır" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan ve personeli ile birlikte devletten aldığı desteklerle hayvancılık yapan işletmeleri ziyaret etti. İlk olarak Siracettin Ersidar isimli besiciyi ziyaret eden Görentaş ve beraberindekiler, daha sonra besici Burhan Aytin'in çiftliğini gezdi. Son olarak Süreyya Süer tarafından işletilen 200 büyükbaşlık çiftliği ziyaret eden Görentaş, Süer'den işletme hakkında bilgiler aldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Görentaş, ilçede yaklaşık bin 500 ithal büyükbaş hayvanla et ve süt üretiminin gerçekleştirildiğini ifade etti. Vatandaşların devletten aldığı desteklerle besiciliği çok daha modern olarak yaptığını belirten Görentaş, "İlimizde bizden destek alıp yurt dışından hayvan getiren işletmeleri geziyoruz. Besi işletmelerinden sonra bir süt işletmemize geldik. Bu işletmemiz bir bayan yetiştiricimiz tarafından kuruldu. Yetiştiricimiz hem kırsal kalkınma yatırımından destek almış hem damızlık desteği hem de TKDK'dan ahırını yapmış 200 büyükbaşlık bir işletmedir. Ayrıca bu işletme kendi ürünlerini açmış oldukları bir yerde pazarlıyorlar. Yani direkt olarak çiftçiden halka satış olan bir noktaya götürüyorlar. Bu anlamda bu işletmelerin son durumları hakkında incelemelerde bulunuyoruz" dedi.

Van'da küçükbaş hayvancılığın çok yoğun yapıldığı da belirten Görentaş, "Van'da 3,5 milyona yakın küçükbaş hayvanımız var. 140 bin büyükbaş var. Bunun yanında ithal 2 bin büyükbaş besi hayvanı getirildi. Aynı zamanda son dönemlerde damızlık anlamında yaklaşık 700'e yakın hayvan da buralara getirilerek süt işletmeleri kuruldu. Bu ilimiz açısından büyük bir kazançtır. Elde edilen sütün işletmelerde değerlendirilmesi vatandaşa günlük satışı açısından güzel bir çalışmadır" diye konuştu.

Bakanlık desteklerinin yıl boyu devam ettiğine dikkat çeken Görentaş, "Kırsal kalkınma destekleri her zaman kasım ve aralık aylarında yapılıyor. TKDK da dönem dönem çağrılara çıkıyor. Bakanlığımızın diğer destekleri devam ediyor. Bu desteklere baktığımızda Tarım ve Orman Bakanlığımızın yıllık bir milyar TL'ye yakın tarımsal destek ödememiz söz konusudur" şeklinde konuştu.

Besicilerden Süreyya Süer ise bu anlamlı ziyaretinden dolayı Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Karahan'a teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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