Mersin'de Yürütülen Projelerin Yatırım Bedeli Açıklandı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'de yürütülmekte olan 537 projenin toplam yatırım bedelinin 175 milyar 51 milyon 156 bin TL, 2024 yılı harcamalarının ise 9 milyar 453 milyon 840 bin TL olduğunu söyledi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Mersin genelinde devam eden ve planlanan kamu yatırımlarını değerlendirmek, projelerin etkin ve verimli bir şekilde hayata geçmesini sağlamak için kurumlar arası gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yılda 4 kez düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 3. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte yürütülmekte olan 537 projenin toplam yatırım bedelinin 175 milyar 51 milyon 156 bin TL, 2024 yılı harcamalarının ise 9 milyar 453 milyon 840 bin TL olduğunu söyledi.

Projelerin 135'nin tarım sektöründe, 102'sinin eğitim sektöründe, 58'nin ulaştırma-haberleşme sektöründe, 30'nun turizm sektöründe, 24'nün enerji sektöründe, 16'sının sağlık sektöründe, 9'nun imalat sektöründe, birinin konut sektöründe ve 162'sinin de diğer kamu hizmetleri sektöründe olduğu bilgisini veren Vali Pehlivan, "Gerçekleşme durumlarına bakıldığında ise programda yer alan toplam 537 işin 69'u bitirilmiş, 338'i devam etmekte, 70'i ihale aşamasında, 3'ü tasfiye edilmiş, 57'si ise hazırlık aşamasındadır" ifadelerini kullandı.

Projelerin hayata geçirilmesi konusunda sağlamış oldukları desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar olmak üzere devletin ilgili kurum ve kuruluşlarına Mersin adına şükranlarını sunduğunu dile getiren Vali Pehlivan, "Tüm kamu hizmetlerinde olduğu gibi kamu yatırımlarının hayata geçirilmesi konusunda da etkin, verimli ve rasyonel bir anlayışla çalışmak temel prensibimiz, temel yaklaşımımızdır. Yatırımların uygulama safhalarını yakından takip ederek projelerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hayata geçmesini sağlamak aracıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Katılımcılara iştiraklerinden dolayı teşekkür eden Vali Pehlivan, toplantının Mersin için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirilmesi ve soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi. - MERSİN