Vali Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu - Haberler

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Vali Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Vali Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Pehlivan'a incelemelerinde Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, ilçe protokol üyeleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiye alanları ile ilgili olarak gerçekleştirilen inceleme gezisinde; Vali Pehlivan, yüklenici firma yetkililerinden brifing aldı.

Pehlivan, burada yaptığı açıklamada, Çukurova Bölgesel Havalimanının hizmete girdiğinde Mersin'e ve bölgeye birçok açıdan değer katacağını belirtti. Yapım çalışmaları yüzde 70 seviyesine gelen havalimanının yıl sonuna doğru tamamlanacağını söyleyen Pehlivan, havalimanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılışla vatandaşların hizmetine gireceğini açıkladı.

Daha sonra yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiği havalimanı bağlantı yollarında incelemelerde bulunan Pehlivan, konu hakkında Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan'dan da brifing aldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ali Hamza Pehlivan Çukurova İnşaat Mersin Ekonomi Haberler

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