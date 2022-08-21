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Vali Elban: "Su Ürünleri OSB için azami gayret gösteriyoruz

Vali Elban: 'Su Ürünleri OSB için azami gayret gösteriyoruz

Ekonomi Haberleri

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, kent ve ülke ekonomisine çok önemli katkısı olacak Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi için azami gayret gösterdiklerini söyledi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, kent ve ülke ekonomisine çok önemli katkısı olacak Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi için azami gayret gösterdiklerini söyledi.

Karataş ilçesinde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı, Vali Elban başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Hasan Sezer ile ilgili diğer yetkililer katıldı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve tek Su Ürünleri olma özelliğini taşıyan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) yapılacak alt yapı çalışmaları ve diğer tesislerin değerlendirildiği toplantıda kısa bir açıklamada bulunan Vali Elban, Adana ve ülke ekonomisine çok önemli katkısı olacak projenin faaliyete geçmesi için azami gayret gösterdiklerini ifade etti.

Projenin yeni istihdam imkanları oluşturması açısından da bir hayli önemli olduğunu belirten Vali Elban, Adana'nın balıkçılık ve su ürünleri potansiyelini açığa çıkaracak ve üretimini arttıracak projenin destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Togo Cumhuriyeti Adana su Ekonomi Haberler

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