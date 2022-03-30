Vali Çelik: "Zafer OSB'de 16 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor" - Haberler

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Vali Çelik: "Zafer OSB'de 16 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Vali Çelik:

Kütahya Valisi Ali Çelik, alt yapı çalışmalarının devam ettiği Zafer OSB'de 16 bin kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, alt yapı çalışmalarının devam ettiği Zafer OSB'de 16 bin kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Çelik, Kütahya'daki toplam 6 organize sanayi bölgesinde 19 bin 90 kişinin istihdam edildiğini, il bazlı doluluk oranının yüzde 74,67'ye ulaştığını aktardı. Vali Çelik, Altıntaş Zafer OSB'de de tahsislerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Vali Çelik, "Altıntaş Zafer OSB'deki büyüme stratejisi ve tahsisler neredeyse tamamlandı. İstihdam edilmesi öngörülen rakam 16 bin kişi. Bu bizi heyecanlandırıyor, geleceğe ilişkin umut veriyor. 16 bin kişinin Zafer OSB'de çalışması, birçok şirketin burada yatırım kararı alması, ihracata konu olması çok önemli" diye konuştu. - KÜTAHYA

Vali Çelik: Zafer OSB'de 16 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor

Vali Çelik: Zafer OSB'de 16 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstihdam, Altıntaş, Kütahya, OSB, Ekonomi, Haberler

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