Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sivas'taki kiracı esnafa yüksek zam yaparak mağdur ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Sivas'taki kiracı esnafa yüzde 233 ile 465 arasında zam yaptığını açıkladı. Karasu, 'Bunun adı 'Kepenk kapatın' demektir. Ev kirasına yüzde 25 zam yaptırıp, vakıfların kiralarına yüzde 500 zam yapacaksınız. Bunun adı çiftçe standarttır' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Sivas'taki kiracı esnafa yüzde 233 ile 465 arasında zam yaptığını açıkladı. Karasu, "Bunun adı 'Kepenk kapatın' demektir. Ev kirasına yüzde 25 zam yaptırıp, vakıfların kiralarına yüzde 500 zam yapacaksınız. Bunun adı çiftçe standarttır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 yılında uygulanacak kira artışları ve sözleşme tarihlerinin esnafa ihbarname ile gönderilmeye başlandığını açıkladı. Vakıf kiracısı esnafa yapılan kira artışının çok yüksek olduğunu belirten Karasu, şu açıklamayı yaptı:

"Vakıflar Bölge 2024 yılı kira artışlarını da belirledi. Yapılan artışların ortalama yüzde 233 ile 465 arasında artırılması elbette kiracısı olan esnaflarımızı mağdur etmiş ve zor durumda bırakmıştır.

Vakıflar, tüm insanlığın mutluluğunu amaçlar. Oysa Vakıflar Genel Müdürlüğü ekonomik olarak çok zor ve sıkıntılı döneminde olan kiracılarına yardım etmediği yaptığı artışlarla esnafımıza adeta darbe vurmuştur. Her geçen gün artan ekonomik sorunlar, yüksek enflasyon zaten vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Ekmeğinin peşinde, kendi imkanlarıyla hem istihdam sağlayıp hem de devlete katkı sağlamaya çalışan esnafımıza yönelik bu uygulamanın kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bunun adı 'Kepenk kapatın' demektir. Ev kirasına yüzde 25 zam yaptırıp, vakıfların kiralarına yüzde 500 zam yapacaksınız. Bunun adı çiftçe standarttır. Vakıflar Müdürlüğü, vakıf sözleşmesi ve kuruluş amaçlarına aykırı davranmadan esnafımıza destek olmalı, kira oranlarını Sivas'ımızın şartlarına da uygun olarak yeniden belirlemelidir."

Karasu, esnafın kira sorununu TBMM gündemine taşıyarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması talebiyle soru önergesi de verdi. Karasu, Bakan'a şu soruları sordu:

"Enflasyon oranı son olarak yüzde 61.3 olarak açıklanmışken Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından esnafımıza yapılan kira zam oranı yüzde 465'i bulmaktadır. Esnaftan geçen yıl 1.600 TL aylık kira ücreti istenirken, bu yıl için aylık 5000 TL talep edilmektedir. Bu kadar yüksek tutulmasının gerekçesi nedir?

Ekonomik kriz ile boğuşan esnafımıza karşı bu tutumdan vazgeçecek misiniz?

Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle tahliye ve icra işlemi başlatılan esnaf var mıdır, sayısı kaçtır? Var ise tahliye kararlarını durduracak mısınız? Var ise icra işlemi başlatan esnafımıza gereken kolaylığı sağlayıp, yapılan işlemleri durduracak mısınız?

Kiracılar için yapılan yüzde 25 zam oranı ortada iken esnafa yapılan bu yüksek zamlar Anayasa'nın eşitlik ilkesine uygun mudur?"