VakıfBank Fullstack Bootcamp 2023 Başvuruları Başladı

VakıfBank, yazılım konusunda kendisini geliştirmek isteyen gençlere eğitim vermek için Fullstack Bootcamp 2023 programını başlattı. Başvurular 10 Ağustos'ta sona erecek ve başarılı adaylar 8 haftalık yoğun bir teknik eğitim alacaklar. Programa bilgisayar bilimleri, mühendislik ve matematik bölümlerinden mezun olan gençler ile deneyimli adaylar da katılabilecek. Katılımcılar eğitimlerin ardından VakıfBank'ın yazılım ekibinde kariyerlerine devam etme fırsatı da yakalayacaklar.

VakıfBank'ın yazılım konusunda kendisini geliştirmek isteyen gençlere eğitim verdiği Fullstack Bootcamp 2023'e başvurular 10 Ağustos'ta sona erecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, programa başvuruların tamamlanmasının ardından adayların heyecanlı süreci devam edecek.

Başvuru kriterlerini sağlayan adaylar arasından teknik test ve video mülakatları başarıyla geçen katılımcılar, 9 Eylül-28 Ekim döneminde gerçekleştirilecek program kapsamında 8 haftalık yoğun bir teknik eğitim alacak.

Üniversitelerin bilgisayar bilimleri, bilgisayar-yazılım mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, elektrik-elektronik mühendisliği, haberleşme-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, matematik ve istatistik bölümlerinden mezun olan gençler ile yaşı daha büyük adaylar da ilgili alanlardaki önceki çalışmalarını aynı tarihe kadar ileterek Bootcamp'e katılabilecek.

.NET, Sql ve Angular teknolojilerinde bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulan katılımcılar, eğitimlerin ardından hazırladıkları bitirme projelerini sunacaklar ve kariyerlerine VakıfBank'ın yazılım ekibinde devam etme olanağı da yakalayacak.