VakıfBank, Dijital Teminat Mektubu Uygulamasını Devreye Aldı

VakıfBank, teminat mektubu başvuru, onay ve kullandırım süreçlerini dijital ortama taşıyan Dijital Teminat Mektubu uygulamasını devreye aldı. Müşteriler, internet bankacılığı ve VakıfBank Mobil üzerinden 7/24 hızlı ve kolayca teminat mektubu işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Dijital Teminat Mektubu uygulamasını devreye alan VakıfBank, bankacılık sektörünün en yaygın ürünlerinden biri olan teminat mektubunun başvuru, onay ve kullandırım süreçlerini tümüyle dijital ortama taşıyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, işletmeler için yenilikçi hizmetler geliştiren banka, şimdi de Dijital Teminat Mektubu uygulamasıyla teminat mektubu kullandırım sürecine kolaylık ve hız getiriyor.

Bir süre önce, sektörde yaygın şekilde kullanılan teminat mektuplarını elektronik ortama taşıyan VakıfBank, bu ürünün başvuru ve kullandırım süreçlerini de dijital ortama taşıdı.

Önceleri firmaya hitaben, fiziki veya elektronik teminat mektubu kullanmak isteyen bir müşteri, portföy şubesine giderek başvuruda bulunuyordu. Ardından mektup, özelliğine göre elektronik ortamda ilgiliye iletiliyor veya fiziki olarak elden teslim alınıyordu.

Şubede başlayıp şubede sonlandırılan teminat mektubu kullanımı, VakıfBank Dijital Teminat Mektubu ile artık dijital kanallardan yapılabiliyor. İnternet bankacılığı ve VakıfBank Mobil üzerinden teminat mektubu başvurusu yapılabilirken başvurunun onaylanması ve mektubun kullanılması da yine dijital olarak gerçekleştirilebiliyor. Böylece şubeye uğramadan, 7/24 hızlı ve kolayca teminat mektubu işlemlerini yapabilen müşteriler büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor.

"Pek çok yeniliği hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, "sürdürülebilirlik" temel stratejileri kapsamında, kaynak verimliliği yaratarak karbon salınımına olumlu katkıda bulunmak amacıyla müşterilere sunulan ürün ve hizmetleri dijital kanallara taşımayı benimsediklerini belirtti.

Dijital Teminat Mektubu uygulamasını devreye aldıklarını bildiren Şimşek, "Bu uygulamamızla teminat mektubu sunumunda tüm süreci dijital kanallar üzerinden yürüterek müşterilerimize zaman kazandırmayı hedefliyoruz. Günümüzde finansal süreçlerin yönetiminde pratik, hızlı çözümlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. VakıfBank olarak biz de bu yönde pek çok yeniliği hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, VakıfBank Dijital Teminat Mektubu'na her segmentten tüzel müşteri ve şahıs şirketi, internet ve mobil bankacılık kanalıyla başvuru yapabiliyor. Mahkemelere, icra ve vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, bayilere ve KİK kapsamındaki ihalelere hitaben kullanılabilecek teminat mektupları, ilgili kuruma elektronik olarak iletilebiliyor.

İstenirse, mektup şubeden fiziki olarak da teslim alınabiliyor. Teminat mektubu başvurusu ve kullandırım durumu da yine dijital kanallardan sorgulanabiliyor ve izlenebiliyor.