VakıfBank, 653 milyon dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti

VakıfBank, 19 ülkeden 34 bankanın katılımıyla 323 milyon dolar ve 303 milyon avro olmak üzere toplam 653 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, yeni bir sendikasyon işlemine daha imza attı.

Banka, 19 ülkeden 34 bankanın katılımıyla 323 milyon dolar ve 303 milyon avro olmak üzere toplam 653 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin ettiğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2023'ün başından bu yana çeşitli yapılar altında gerçekleştirilen işlemlerle yurt dışından en çok kaynağı getiren Türk bankası olduklarını belirtti.

Üstünsalih, uluslararası bankalarla süregelen güçlü işbirlikleri sayesinde yılın ikinci sendikasyon işlemini de başarıyla tamamladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu işlemde yüzde 100'ün oldukça üzerinde bir yenileme oranına ulaştık. İşlemimize Avrupa'dan Amerika'ya, Çin'den İngiltere'ye dünyanın farklı coğrafyalarından geçtiğimiz dönemdeki işlemimizde yer almayan 15 yeni banka katılım gösterdi. İlaveten, söz konusu kredinin maliyeti de mayısa göre her iki para birimi için 75 baz puan azalarak dolar dilimi için SOFR + yüzde 3,50, avro dilimi için ise Euribor + yüzde 3,25 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Bu vesileyle işlemimize destek veren tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum."

"Çevresel ve sosyal temalı kredileri artırmayı hedefliyoruz"

Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank olarak, son 4 yıldır olduğu gibi bu işlemin de sürdürülebilirlik temalı olduğuna dikkati çekerek, sürdürülebilirlik alanında birçok ilki gerçekleştirmiş öncü bir banka olarak, reel sektöre sağladıkları krediler aracılığıyla yarattıkları etki alanını çok daha verimli yönetebilmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Üstünsalih, "Bu kapsamda işlemimizin iki sürdürülebilirlik performans kriterini de çevresel ve sosyal temalı kredi hedefi şeklinde belirlemeyi uygun bulduk. Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) kredi faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı emisyonlarına ilişkin azaltım hedeflerini onaylatan ilk Türk bankası olarak söz konusu performans kriterlerini de bu yaklaşımımıza paralel bir şekilde belirledik. Bundan sonraki süreçte de hem kredi ürünleri tarafında hem de uluslararası fonlama alanında sürdürülebilir ürün ve işlemlerle Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.